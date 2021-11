Una botta artica alle porte: cosa accadrà (e dove)

Dalle alluvioni all'alta pressione alla neve: è il meteo estremo a cui siamo sempre più abituati e che ci darà un primo assaggio del vero inverno con il ritorno della dama bianca su molte aree dell'Italia settentrionale a metà della prossima settimana.

Nevicate in pianura

Più che altro, passeremo da un contesto mite ad uno pienamente invernale e con temperature sotto la media del periodo per la seconda decade di novembre. Ma cosa accadrà la prossima settimana? Come dicono gli esperti meteo, secondo gli ultimi aggiornamenti una discesa di aria gelida dal nord Europa si metterà in moto ad inizio settimana provocando la formazione di un vortice ciclonico sul mar Ligure tra mercoledì 24 e giovedì 25 novembre con diffuso maltempo su tutte le regioni settentrionali e nevicate anche a quote pianeggianti. Le correnti gelide saranno di provenienza artica e faranno crollare le temperature anche su gran parte d'Europa ancora alle prese con un clima piuttosto mite, umido ma comunque non freddo.

Le zone più colpite

Se confermato, si tratterà di un evento notevole per non essere ancora in inverno: il calo termico sarà importante con temperature massime che al Nord saranno di pochi gradi e minime intorno allo zero. L'abbondanza delle precipitazioni, come detto, sarà responsabile anche di nevicate in città come Cuneo, Asti, Varese e Piacenza: sono loro i 4 Centri maggiormente indiziati per la neve pronta ad imbiancare auto, tetti e strade. Al momento non sembrano esserci le condizioni per la comparsa della neve sulle grandi città del Nord (da Torino a Venezia) ma sarà possibile pioggia mista a neve.

Maltempo sul resto d'Italia

Ai margini dal freddo il Centro-Sud dove si avrà comunque un calo termico ma più che altro sarà il maltempo a farla da padrone con piogge e temporali diffusi e persistenti specialmente lunedì. Breve tregua tra martedì e mercoledì e poi il clou del brutto tempo lo avremo nella giornata di giovedì 25 con piogge e temporali al Centro-Sud e la neve al Nord a quote bassissime. Ne cadrà tanta anche su Alpi e Prealpi così come sull'Appennino centro-settentrionale, che farà il primo "pieno" stagionale.

La debole alta pressione del prossimo fine settimana, quindi, non durerà: tireremo il fiato giusto da oggi e domenica quando le condizioni meteo saranno buone su gran parte d'Italia a parte foschie e dense nebbie mattutine sulle pianure del Nord ma in dissolvimento durante il corso della giornata. In questa fase, le temperature si manterranno miti di giorno al Centro-Sud, più fresco al Nord mentre di notte le minime scenderanno spesso sotto i 10 gradi (al Centro-Nord) a causa dell'escursione termica favorita dai cieli sereni.