Nigeriano morde il braccio a un militare e gli strappa un lembo di pelle

Una vicenda a dir poco raccapricciante quella accaduta giusto un paio di giorni fa a Settimo San Pietro, piccolo comune della città metropolitana di Cagliari, dove un cittadino nigeriano di 36 anni ha letteralmente strappato a morsi un lembo di pelle dal braccio di un carabiniere, intervenuto insieme a un collega a seguito di una segnalazione.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali il nigeriano, operaio, si è messo all'improvviso a litigare col suo datore di lavoro. I toni della discussione si sono alzati in modo piuttosto preoccupante e questo ha fatto sì che altri colleghi richiedessero l'intervento delle forze dell'ordine. Alla chiamata hanno risposto i carabinieri, i quali hanno immediatamente mandato una pattuglia del nucleo radiomobile di Quartu Sant'Elena. Alla vista dei militari il 36enne, anziché placare i suoi bollenti spiriti, si è scaraventato addosso agli uomini in divisa, colpendoli con una tremenda raffica di calci e pugni. Uno dei due carabinieri è stato anche preso a morsi su un braccio e sul petto dal nigeriano, che è così riuscito a divincolarsi e a fuggire.

Sono stati i militari delle stazioni di Selargius e Monserrato a porre fine in breve tempo alla fuga dello straniero: dopo averlo immobilizzato e avergli stretto le manette ai polsi l'uomo è stato condotto presso il carcere cagliaritano di Uta, dal quale adesso dovrà rispondere delle accuse di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere ferito invece, vista la gravità della situazione è stato portato immediatamente in ospedale: l'uomo ha riportato una ferita lacero-contusa al braccio, con un lembo di pelle di circa 10 cm che gli è stato letteralmente strappato via dai terribili morsi del suo aggressore. Con molta probabilità i medici decideranno di sottoporlo a un intervento chirurgico di ricostruzione dell'arto lesionato.