No ai bellicisti come Macron

Silvio Berlusconi non è stato solo un geniale imprenditore, un mago (...)

(...) della comunicazione e uno statista capace di avvicinare, a Pratica di Mare, Putin e Bush. Per me era anche e soprattutto un amico affettuoso, al quale - non a caso - ho voluto dedicare il mio libro Controvento e al quale mi ispiro pensando a due temi caldi di queste settimane: le elezioni europee e la guerra. Nel primo caso, perché Berlusconi ha saputo costruire il centrodestra italiano, credibile e vincente, radunando tutte le energie alternative alle sinistre. È un principio che dobbiamo seguire anche oggi e domani, quando si apriranno le urne, per evitare che possano governare l'Europa i socialisti, gli eco-fanatici e i bellicisti come Macron. Siamo di fronte a un'occasione storica, perché possiamo davvero scardinare un sistema che negli ultimi anni ha penalizzato l'Italia tra tasse sulla casa (parlo della direttiva green che bastonerà il patrimonio immobiliare), idiozie ideologiche come lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, l'immigrazione incontrollata. Il secondo tema su cui s'avverte la mancanza di Berlusconi è quello della diplomazia, perché da fuoriclasse delle trattative farebbe di tutto per favorire la pace, soprattutto di fronte alle folli pulsioni belliciste di troppi leader europei a partire da Macron o Scholz.

Ecco perché confido in un voto alla Lega, che da Nord a Sud candida il generale Roberto Vannacci che ben conosce i rischi di un conflitto. Vannacci ha guardato negli occhi la ferocia del terrorismo islamico, nessuno più di lui è consapevole dei rischi di una escalation militare. Vogliamo la pace e la difesa dell'Italia. Non posso credere che nel centrodestra italiano c'è chi preferisca l'estremista Macron alla ragionevole Le Pen.

Un voto alla Lega, infine, è un sostegno per chi ha dimostrato - con i fatti - di tutelare un bene prezioso come l'abitazione. Il decreto salva-casa, da me fortemente voluto, taglia la burocrazia e libera gli appartamenti degli italiani da piccoli grandi problemi.

Oggi e domani l'Italia ha una occasione storica: non sprechiamola, la Lega c'è.

Matteo Salvini