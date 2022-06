"No agli ex br in Italia". Lo schiaffo francese alle vittime del terrorismo

La Francia ha detto no: niente estradizione per gli ex dieci terroristi italiani di estrema sinistra rifugiati nel Paese d'oltralpe e accusati di reati legati all'eversione comunista negli anni '70 e '80. La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di respingere le richieste dell'Italia di rimpatriali, dopo una serie di udienze e di rinvii. Un pronunciamento giustificato, a quanto si apprende, facendo riferimento agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli ex Br erano stati arrestati in Francia ad aprile nell'ambito dell'operazione "Ombre Rosse".

Gli ex terroristi italiani al centro del caso facevano tutti parte di formazioni armate di ispirazione comunista. Le domande di estradizione inoltrate dall'Italia riguardavano nello specifico l'ex militante di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani; gli ex Br Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Enzo Calvitti; l'ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura; l'ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin; l'ex membro dei 'Nuclei armati contropotere territorialè, Narciso Manenti. Gli avvocati degli ex terroristi italiani, che avevano chiesto un complemento di informazione sui dossier, avevano domandato alla Corte francese che venissero respinte le domande di estradizione. E così di fatto è stato.

Al momento del pronunciamento della Corte, secondo quanto si apprende, erano presenti tutti gli ex terroristi a eccezione del settantottenne Giorgio Pietrostefani, il più anziano dei dieci e in condizioni precarie di salute. L'uomo era stato uno dei fondatori di Lotta Continua, organizzazione extraparlamentare che operava pubblicamente ma a cui sentenze passate in giudicato avevano addebitato l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, compiuto il 17 maggio 1972. Pietrostefani era stato riconosciuto proprio come uno dei mandanti e per questo condannato a 22 anni.

Negli ultimi mesi, come accennato, si erano susseguite varie udienze sul caso, in buona parte caratterizzate da rinvii per consentire l'invio dall'Italia di materiale relativo alle condanne penali. A dossier completati si attendeva un pronunciamento da parte francese, che alla fine si è risolto in un diniego al nostro Paese. Una decisione a dir poco controversa. Uno schiaffo alla memoria delle vittime colpite dagli atti di terrorismo rosso dei quali i dieci ex Br erano accusati.

"No agli ex Br in Italia", le reazioni