La Consulta: "No alla revoca della pensione ai terroristi che scontano la pena fuori dal carcere"

La Corte costituzionale attraverso la sentenza numero 137 depositata oggi, di cui il relatore è il giudice Giuliano Amato, si è espressa chiaramente: non si può sospendere la pensione ai mafiosi e ai terroristi che stanno scontando la pena fuori dal carcere. Stando al parere della Consulta, la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo - che stanno scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione - è in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione: il primo afferma che " tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge "; il secondo sancisce che " ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ".

"È irragionevole..."

Con la sentenza numero 137 è stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzione del comma 61 e, in via consequenziale, del comma 58 dell'articolo 2 della legge numero 92 del 2012. La Corte costituzionale ritiene " irragionevole " il fatto che lo Stato " valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali ". A sostegno della tesi viene fatto notare che, nonostante si tratti di persone che hanno violato il patto di solidarietà sociale che sorregge la struttura della convivenza civile, " attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere ".

La Consulta ha sottolineato quanto contenuto nel comma 58: con la sentenza di condanna per i reati più gravi, " il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare " (indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili). Il comma 61 invece stabilisce che la revoca in questione, con effetto non retroattivo, " è disposta dall'ente erogatore nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all'entrata in vigore " della legge numero 92 del 2012.

La questione di legittimità, sollevata dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale di Roma e dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Fermo, riguarda proprio l'articolo 2 comma 61 della legge numero 92 del 2012 con il quale si è disposta la revoca automatica di determinate prestazioni sociali – come l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili – alle persone già condannate in via definitiva per gravi reati tra cui quelli associativi con finalità mafiose o terroristiche.