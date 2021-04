Così i No Tav hanno umiliato un macchinista: l'assalto vergognoso

Blitz “No Tav”, questa mattina, poco dopo le ore 7, alla stazione di Milano Porta Romana, dove un gruppo di persone con volto coperto è sceso sul binario, davanti al convoglio Trenord 24922 della linea S9 Saronno-Seregno-Albairate, appena giunto alla fermata, e ne ha impedito la ripartenza srotolando uno striscione con la scritta "Solidarietà con i resistenti No Tav". I manifestanti hanno anche imbrattato i vetri della cabina di guida e i fanali con vernice spray di colore nero. Il macchinista del convoglio, sceso dalla cabina di guida per verificare quanto stesse accadendo, è stato colpito al volto da spruzzi di vernice con bombolette spray da parte dei manifestanti, poi fuggiti.

L’episodio, fa sapere Trenord, è stato segnalato alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute due pattuglie di carabinieri e la polizia ferroviaria. Il macchinista, precauzionalmente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, è stato visitato e successivamente dimesso. A causa dell'episodio, la circolazione sulla linea S9 ha subito ritardi fino a 120 minuti e limitazioni di percorso; fra le stazioni di Saronno e Seregno è stato attivato un collegamento di autobus sostitutivi. Per alcune corse della linea Milano-Mortara è stata prevista fermata straordinaria a Milano San Cristoforo e Albairate. Il treno coinvolto ha terminato la corsa a Milano Porta Romana e sarà condotto in deposito per il ripristino. Trenord “esprime vicinanza al proprio macchinista e segue l'evoluzione della vicenda attraverso la propria Funzione Security, in piena collaborazione con gli organi di polizia che stanno conducendo le indagini” .

Quindici giorni fa, invece, si sono verificati scontri in Val di Susa tra manifestanti “No Tav” e polizia. Una vera e propria guerriglia tra i contestatori dei cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità e le forze dell'ordine chiamate a presidiare il territorio. Nel corso dei parapiglia un vicequestore è stato ferito al petto dal lancio di sassi ed è stato trasportato in ambulanza nell'ospedale più vicino. Il 13 aprile, circa 400 manifestanti “No Tav” si sono messi in cammino per raggiungere il cantiere del nuovo autoporto a San Didiero. La protesta si è riversata sui binari ferroviari, tanto che per un lungo periodo di tempo è stato bloccato il transito dei treni con conseguenti disagi per i viaggiatori. Nel corso della protesta, il primo treno a essere stato avvicinato dai “No Tav” è stato il regionale diretto a Torino partito poco prima da Susa. Sono stati momenti di altissima tensione quando i manifestanti hanno accerchiato il treno, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri e per il personale.