No Vax, l’allarme della Lamorgese: "C’è rischio estremismo"

" La preoccupazione c'è. I toni salgono sempre di più e c'è il rischio che ci siano estremismi che si infiltrano nelle manifestazioni ". Il giorno dopo le perquisizioni in casa di otto No vax - "I guerrieri" come si autodefinivano - il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese soppesa i rischi che le azioni violente paventate nei messaggi delle chat di Telegram si tramutino in eventi violenti.

Insomma, le forze dell'ordine sono all'erta. Del resto, le chat sono virtuali, ma le minacce espresse sono tali da spingere gli inquirenti ad agire per prevenire derive aggressive. E, visto che domani e domenica sono previste nuove manifestazioni in tutta Italia, e in particolare nella Capitale, l'inquilina del Viminale commenta le azioni della Digos e della Polizia che, ieri mattina, hanno sequestrato pistole e armi bianche a oppositori di vaccini e Green Pass: " Da inizio pandemia abbiamo svolto 50 milioni di controlli. Ci sono state manifestazioni con infiltrazioni della criminalità. In questo momento abbiamo avuto manifestazioni che ci davano preoccupazione, come il blocco delle stazioni, dove ci siamo impegnati particolarmente ed è andato tutto bene ". Se è vero che le azioni con cui i facinorosi miravano a paralizzare le linee ferroviarie della Penisola si siano rivelate un flop, non si può abbassare la guardia. Perché in queste settimane assieme a dimostranti pacifici, nelle piazze si sono viste anche fazioni violente come i militanti di Forza Nuova. E proprio al gruppo neofascista appartengono Giuliano Castellino e altri quattro dirigenti che tra le mura domestiche custodivano fumogeni, bastoni e passamontagna, sequestrati dagli agenti il 6 settembre. Castellino si è fatto vedere in piazza più volte durante l'estate.