Nobel, l'ira di Bassetti: "Anacronistico, che delusione..."

Non ha nascosto la sua delusione Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, per il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2021 assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian per le loro scoperte dei recettori per temperatura e tatto. L’infettivologo ha infatti tenuto a sottolineare: " È una grande delusione, forse è passato il tempo anche per questo riconoscimento".

Bassetti: "Premio desueto e anacronistico"

Bassetti ha commentato l'avvenimento all'Adnkronos Salute precisando meglio le sue parole: “Nel senso che, con quello che è successo negli ultimi 2 anni, non essere reattivi e non aver la capacità di dare il premio a chi ha inventato la tecnica alla base dei vaccini anti-Covid a mRna rende questo premio desueto e anacronistico". L’esperto ha fatto un chiaro riferimento a Uğur Şahin, medico e immunologo tedesco di origine turca, professore di oncologia all'Università di Magonza oltre che amministratore delegato e co-fondatore dell'azienda farmaceutica BioNTech. Il medico insieme alla moglie Özlem Türeci ha sviluppato il vaccino anti-Covid a mRna, secondo il parere del professore più meritevoli di prendere il Nobel. Bassetti ha anche osservato: “Oggi per lui e la moglie ci sono altri riconoscimenti più importanti e lo dico da scienziato. Chi ha sviluppato la tecnologia a mRna per il vaccino contro il coronavirus ha ottenuto più di un premio, il grandissimo plauso del mondo perché hanno salvato la vita a milioni di persone".

Ecco i vincitori