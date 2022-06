"Da noi cani e porci". La frecciata di Mentana a La7

Un cinghiale scorrazza indisturbato sotto la sede romana di La7. Rovista tra i rifiuti, infilandosi col muso in un cumulo di immondizia. Sopra di lui, l'insegna luminosa dell'emittente terzopolista di proprietà di Urbano Cairo. L'immagine, catturata da uno smartphone, documenta una delle tante situazioni di degrado nella Capitale, dalla quale arrivano quotidiane segnalazioni di mancato decoro urbano. Nulla di nuovo, putroppo. Stavolta, però, a stupire non è stato tanto lo scatto in sé quanto il commento social a esso riferito. Su Instagram, infatti, la foto è stata rilanciata dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana, che si è lasciato andare a un'osservazione inaspettata, sibillina.

A corredo dell'immagine che ritraeva il cinghiale davanti agli studi di La7, infatti, il giornalista ha scritto: " Hanno saputo che da noi si invitano cani e porci... ". Un battuta ironica, nello stile dello stesso Mentana, che tuttavia non ha mancato di suscitare reazioni incuriosite. A chi si riferiva il direttore? Alcuni utenti hanno ipotizzato che quella chiosa sarcastica fosse una frecciatina rivolta a certi colleghi e conduttori della stessa emittente terzopolista per i loro recenti inviti a ospiti filorussi. Così, nei commenti è iniziato il tam-tam.

" Direttore lei è il maestro Jedi del dissing ", ha osservato un utente. E un altro con tono provocatorio: " Giletti non ti preoccupare non sta parlando di te... ". Proprio domenica scorsa, il conduttore di Non è L'Arena aveva ospitato il professor Orsini e la settimana precedente si era recato a Mosca, attirando su di sé parecchie critiche. " Chissà cosa ne pensa Corrado Formigli ", ha scritto poi un altro commentatore, chiamando in causa un altro volto di La7. Già, chissà. Di certo, in tempi non sospetti Mentana era stato durissimo nei confronti di alcune ospitate televisive, in quel caso riferendosi però alla presenza di no-vax in tv.

Quanto invece alla presenza dei cinghiali sotto la sede un'emittente tv, quella di La7 non è una novità. Nei mesi scorsi, proprio su queste pagine, vi avevamo raccontato l'assalto notturno di alcuni cinghiali al centro di produzione Rai di Saxa Rubra.