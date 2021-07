Nomine Rai, Draghi propone Fuortes e Soldi

Si stringe il cerchio per le nomine Rai. Fonti del governo riferiscono che il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, d'intesa con il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha pronti i nomi da portare sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri. Sono Marinella Soldi e Carlo Fuortes i prescelti dal governo per il Consiglio di amministrazione della Rai. In particolare, il nome di Carlo Fuortes verrà proposto in sede di Cda per ricoprire il ruolo di amministratore delegato al posto dell'uscente Fabrizio Salini. Nella nota diffusa dalla presidenza del Consiglio, Marinella Soldi non viene indicata come presidente. La sua nomina è un compito del Cda Rai. Tuttavia, è consuetudine che il nome avanzato dal Mef, maggiore azionista Rai, assuma poi il ruolo di presidente.

Chi è Carlo Fuortes

Classe 1959, manager ed economista, Carlo Fuortes è attualmente sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. Ricopre questo ruolo dal 2013 ed è stato al momento riconfermato fino al 2025. Ha conseguito la laurea all'università La Sapienza di Roma ed è stato allievo di alcuni dei più noti economisti del Novecento italiano, tra i quali Paolo Sylos Labini e Luigi Spaventa. Vanta esperienza pluridecennale nelle consulenze sui temi dell'economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinema per conto di imprese pubbliche e private, enti locali, musei statali e comunali, sovrintendenze, associazioni di settore e Istituzioni culturali.

Per 8 anni, dal 2011 al 2019 è stato segretario generale dell'associazione per l'Economia della Cultura. Nel corso della sua carriera, tra gli altri incarichi, è stato anche amministratore delegato della fondazione Musica per Roma, per la quale ha gestito l'auditorium Parco della musica. È stato poi commissario straordinario della fondazione Lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari e direttore generale del palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma.

Quello di Carlo Fuortes è un nome legato agli ambienti della sinistra romana, in particolare a Walter Veltroni. Il suo nome un anno fa circolava nella Capitale come possibile candidato sindaco del Partito democratico. " È tosto, ha affrontato i sindacati e riportato l'Opera in utile. È andato d'accordo con tutti i sindaci, Raggi inclusa ", diceva di lui Carlo Calenda in un'intervista a Repubblica.

Questi legami con la sinistra sono stati richiamati anche da Lucia Borgonzoni in un commento a caldo sui nomi che il Mef vuole portare in Cdm per i più alti incarichi dirigenziali della Rai. Il responsabile del dipartimento Cultura della Lega sottolinea l'assenza di una " particolare esperienza televisiva " in Carlo Fuortes e il fatto che il sovrintendete è stato " duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma ". Per la Borgonzioni, lui non sarebbe " una figura super partes o legata all'azienda. Scelta sorprendente ".

Anche Alessandro Morelli, capo dipartimento Telecomunicazioni Lega, non è soddisfatto della scelta di Fuortes: " Da mesi attendiamo nomi di caratura internazionale, con esperienze nel broadcasting televisivo, e invece ci ritroviamo un esponente dei Palazzi romani uscito dalla segreteria di partito ". Il leghista, quindi, aggiunge: " Una scelta sorprendente che non valorizza le risorse interne. Ora servirà recuperare per cercare di dare all’azienda un futuro che parli di digitalizzazione, accordi internazionali e sviluppo, affinché il canone degli italiani diventi un investimento per il Paese e non per il Pd ".

Chi è Marinella Soldi

Classe 1966, manager ed esperta di leadership coaching, Marinella Soldi è attualmente presidente della fondazione Vodafone Italia e consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Ha conseguito la laurea in economia presso la London school of Economics e un master in Business administration in Francia presso Insead, prestigioso istituto universitario internazionale. Ha iniziato la sua carriera manageriale presso McKinsey Company, lavorandovi come consulente strategico per tre anni fra Londra e l'Italia.

Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching, una società di leadership coaching. Nel suo portafoglio clienti vanta clienti in tutto il mondo e qui ha ricoperto per 9 anni il ruolo di leadership coach, per i settori della tecnologia e dei media. Il suo curriculum vanta notevole esperienza dirigenziale nei network televisivi. Dal 2008 al 2018 è stata CEO di Discovery Network Southern Europe, con competenze per Italia, Spagna, Portogallo e Francia. In più ha ricoperto ruoli in area senior management presso MTV Networks Europe, SVP Strategic Development a Londra e GM, e per MTV Italia a Milano.