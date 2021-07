La profezia (anti-gufi) di Bassetti: "Cosa accadrà dopo la festa Azzurra"

Il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti non ha dubbi: secondo il medico in Italia non ci sarà il picco dei contagiati Covid dopo i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio agli Europei. “Si sarebbe potuto organizzarli in sicurezza con il green pass – dice all'Adnkronos Salute – ma non credo che ci sarà un aumento considerevole dei casi. Oggi dobbiamo guardare altri indicatori, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva” . Per Bassetti anche se ci sarà un incremento di positivi legato ai caroselli post finale, non c’è da preoccuparsi.

“Finiamola di dare addosso agli italiani perché hanno festeggiato – continua l’infettivologo –. Secondo me farlo a Roma è stato un bel segnale di ritorno alla normalità” . Il direttore della clinica ligure, poi, elogia il presidente francese Emmanuel Macron, sottolineando che il nostro governo dovrebbe prendere esempio da lui. “Incentivare le persone a vaccinarsi: è questo l'obiettivo di Macron – spiega – e dovremmo perseguirlo anche noi. Ovviamente il fatto di dire che se vuoi andare al cinema, al ristorante, allo stadio devi avere il green pass è un modo per non bloccare più il Paese. Quindi mi dispiace che qualcuno in Italia si sia detto contrario. Per fare le cose al meglio e in libertà, anche ad ottobre, dobbiamo usare il green pass e non ci trovo niente di male” .