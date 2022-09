"Non dica fesserie...". Corona si scaglia contro il premio Nobel per la fisica

Il ritorno di Cartabianca dopo la pausa estiva ha segnato anche il ritorno in tv di Mauro Corona. Il filosofo scalatore è diventato, ormai da anni, una presenza costante nella trasmissione di Bianca Belinguer. I siparietti tra i due sono diventati il momento più interessante della trasmissione per molti telespettatori, per quel (vero o presunto) senso di naturalezza che Corona continua a trasmettere nonostante i tanti anni trascorsi davanti alle telecamere. Gli scambi con Bianca Berlinguer sono concentrati soprattutto sulla stretta attualità, sui principali fatti della settimana e anche ieri Mauro Corona ha dibattuto con la conduttrice di ciò che di più interessante o curioso è successo negli ultimi sette giorni. Tra gli argomenti, inevitabilmente, c'è stato anche il nodo della crisi energetica, uno dei principali temi della campagna elettorale e della quotidianità degli italiani. Un argomento sul quale Mauro Corona si è un po' agitato, scagliandosi contro Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.

A scatenare l'ira di Mauro Corona è stata la proposta, lanciata tramite social, del premio Nobel di cuocere la pasta a fuoco spento. O meglio, Giorgio Parisi ha rilanciato il principio della cottura passiva della pasta come metodo per ottenere un piccolo risparmio nei consumi del gas. In sostanza, il premio Nobel sottolinea come sia possibile cuocere la pasta tenendo il gas molto basso, o addirittura chiudendolo del tutto, quando l'acqua raggiunge la temperatura di ebollizione. Ciò che è fondamentale è che la pentola resti sempre coperta con un coperchio di dimensioni adeguate, che riduca la dispersione del calore. Questa non è certo una soluzione trovata da Giorgio Parisi ma è ben nota fin dal 700 e negli ultimi giorni ha portato allo scontro tra varie correnti di pensiero da parte degli chef.