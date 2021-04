"Metti la mascherina, non facciamo ca...". La Merlino sbotta in diretta

Gli animi si sono decisamente scaldati tra la conduttrice Myrta Merlino e alcuni manifestanti nell'ultima puntata de L'Aria che tira. Il programma di attualità di La7, in onda ogni mattina, si è occupato di una delle tante manifestazioni di protesta di ristoratori e commercianti, che stanno animando le piazze italiane al grido di "IoApro".

L'inviata del programma era a Bari, sul lungomare cittadino, e stava raccogliendo gli sfoghi di alcuni ristoratori locali impossibilitati a riaprire le loro attività e in evidente difficoltà economica. La giornalista e alcuni manifestanti indossavano tutti la mascherina ma, quando il gruppo alle spalle dell'inviata ha iniziato a intonare cori e slogan, qualche dispositivo si è abbassato e la conduttrice ha deciso di intervenire subito.

No, la mascherina per favore!

Noi gli diamo voce, possono strillare quanto vogliono ma digli di mettere le mascherine sul naso e sulla bocca

Guardi la teniamo giusto per voi giornalisti, perché chi ha fatto il vaccino....

E tu sei vaccinato?

Appunto tesoro mio. Finché non ti vaccini tieni la mascherina". "Come ti chiami, voglio parlare con lui

Myrta Merlino, reduce da una l unga assenza dal programma a causa di problemi di salute , non ha resistito e si è scagliata contro i manifestanti: "". L'inviata ha riportato le parole della conduttrice ai manifestanti, ma uno di loro ha replicato prontamente: "". La Merlino, sorpresa da quelle parole, ha subito stoppato l'uomo: "". Ricevendo una risposta negativa che ha innescato l'accesa: "", ha chiesto la conduttrice rivolgendosi alla sua inviata a Bari.

L'atmosfera si è surriscaldata, la giornalista in diretta dal capoluogo pugliese ha introdotto l'imprenditore, Angelo, che in città possiede una braceria che non ha posti all'aperto. L'uomo ha lamentato l'impossibilità di poter riaprire la sua attività e di essere allo stremo economicamente. Però Myrta Merlo non ha voluto cedere sulla questione mascherina e ha sbottato: " Scusami, io sono prontissima ad ascoltare le vostre ragioni e ti rispetto. Però la mascherina te la devi mettere prima e dopo il vaccino. Siamo prudenti. Se facciamo le cazzate non riprendiamo a vivere! Fidati" .