"Come hai fatto a vivere con Arcuri?", "Ti odio", Vittorio Sgarbi punzecchia Myrta Merlino

Imbarazzo in studio nella scorsa puntata de L'aria che tira, il format di attualità e politica condotto da Myrta Merlino su La7. Tema della serata la pandemia e il piano vaccini. Il nome del commissario all'emergenza straordinario, Domenico Arcuri, ex compagno della conduttrice, non viene menzionato dalla giornalista, ma a farlo ci ha pensato Vittorio Sgarbi. Il candidato a sindaco di Roma è stato ospite nel finale di puntata e non sono mancate le scintille con la padrona di casa.

Che fai conti per i sondaggi?

No,

uardavo i messaggi arrivati su di noi, sono molto positivi"

Sì. Tutti dicono che sei bella, buona e gentile e non capiscono come hai fatto a vivere col commissario, perché sei in uno stato d’emergenza e invece tu devi vivere una vita serena. Ero io adatto a te

Durante il collegamento Vittorio Sgarbi ha avuto modo di parlare anche della sua candidatura alla poltrona di primo cittadino della capitale. Quando l'attenzione è stata catturata dal suo telefonino e la conduttrice non è riuscita a trattenersi: "". Immediata la replica di Vittorio Sgarbi: ", sorpresa, ha chiesto all'ospite se i messaggi riguardassero anche lei. Una domanda che ha stuzzicato Sgarbi, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di punzecchiare un po' la conduttrice sul suo recente passato: "".

Le parole di Sgarbi hanno creato un certo imbarazzo in studio per la Merlino che, sulle prime, ha cercato di tamponare la situazione (" Lo sapevo, prima o poi ci dovevi arrivare ") provando a cambiare totalmente discorso. Ma poi si è fatta trasportare dall'enfasi e ha deciso di replicare all'ospite: " Sgarbi ti odio, ti odio! ". La questione Domenico Arcuri per la giornalista e conduttrice de L'Aria che tira, infatti, è decisamente ostica. Un conflitto di interessi in piena regola visto il matrimonio passato e i tre figli che la coppia ha avuto. Intervistata da TvBlog qualche mese fa, Myrta Merlino non aveva nascosto la problematica legata a una possibile intervista di Arcuri: " C’è un problema che ha a che fare con la mia vita privata: ho tre figli che condivido con Domenico. Sarebbe molto difficile sia per me, sia per lui. Ma se fossimo solo io e lui, potrei dire: 'Ci provo', giornalisticamente ci sta ".