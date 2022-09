"Non ha colto il rifiuto". E il giudice assolve il presunto stupratore

" Non ha colto la reazione contraria " della vittima. Sarebbe questa una delle motivazioni con cui il giudice del Tribunale di Ravenna Corrado Schiaretti, lo scorso 7 aprile, ha deciso di assolvere l'imputato nel processo per stupro e lesioni aggravate nei confronti di una giovane studentessa. Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, secondo il Gup l'atteggiamento della ragazza " che faceva di tutto per sembrare tranquilla " sarebbe stato tale da non consentire al presunto stupratore di cogliere il mancato consenso al rapporto sessuale della partner. In buona sostanza, si è trattato di un frainteso.

I fatti

L'episodio risale al 13 novembre del 2018. Il giovane, un 29enne di Castel Bolognese, nel Ravennate, lavorava per una agenzia che si occupa di reclutare ragazze immagine per i locali. La studentessa, risarcita e dunque non costituitasi parte civile nel processo con rito abbreviato, in udienza aveva detto di perdonarlo. Davanti agli inquirenti, però, era stata puntuale nell'elencare i dettagli delle insistenti e sgradite avances sessuali del giovane. Così come ha raccontato che lui, a suo dire, l'aveva fatta ubriacare per poi approfittarsene. Il giovane, difeso dagli avvocati Albert Pepe e Samuele De Luca, pur ammettendo di aver tentato un approccio sessuale, ha negato di aver mai abusato della ragazza.

La sentenza