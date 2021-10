Non ha fatto il vaccino, Meluzzi sospeso dall’Ordine dei Medici

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, volto noto della televisione per le numerose ospitate in Rai e Mediaset, è stato sospeso dall'Ordine dei medici di Torino per non essersi ancora vaccinato contro il Covid-19.

"Scelta consapevole"

Noto per le sue posizioni no vax, il professore sapeva i rischi a cui andava incontro ma ha preferito proseguire per la sua strada. " Ho fatto una scelta consapevole, quella di non vaccinarmi. Credo che l'Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti", ha affermato ad AdnKronos. Meluzzi in chiave filosofica e ironicamente polemica, probabilmente, quando durante la breve intervista che gli è stata rivolta ha affermato di essere cresciuto nella " cultura di Socrate " dove " le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così" .

"Vaccinazione? Assolutamente no"

Nonostante la decisione dell'Ordine, Meluzzi non ha minimamente intenzione di tornare sui suoi passi e vaccinarsi sottolineando come " per il momento" se ne guarda bene, aggiungendo che le ragioni che lo hanno spinto a non farlo non saranno modificate. Il medico, classe 1955 e con una laurea in Medicina e chirurgia all'Università di Torino, oltre a manifestare più volte in televisione le sue posizioni contro il siero anti-Covid, ha partecipato a uno degli ultimi appuntamenti organizzati in piazza Castello, nel capuologo torinese, affermando che " il vaccino è un siero genetico sperimentale di cui non conosciamo gli effetti " e che " la pandemia è un pretesto per rimporre il nuovo ordine mondiale ", come viene riportato da Repubblica.

Quanti sono i sanitari sospesi