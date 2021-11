"Niente pace con Salvini. Suo figlio...": Ghali torna all'attacco

Ghali non fa pace con Matteo Salvini. Anzi, rincara la dose e torna ad attaccare. E pensare che la lite innescata domenica scorsa a San Siro dal rapper contro il leader della Lega sembrava essersi risolta con una sorta di armistizio sancito da Le Iene. Ma niente da fare: a distanza di giorni, l'artista italo-tunisino ha dissotterrato la metaforica ascia di guerra (forse mai deposta) e si è scagliato nuovamente contro l'inviso esponente politico. Lo ha fatto, con toni altrettanto aspri, in un lungo post pubblicato nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram. " Non ho assolutamente fatto pace con Salvini e non mi sono mai pentito delle parole che gli ho detto ", ha scritto il rapper sui social a scanso di equivoci, lanciandosi in un vero e proprio sfogo contro il leader leghista e accusando i media di aver distorto la realtà.

" Sono andato allo stadio per tifare la mia squadra del cuore, lo stesso cuore che mi ha portato ad agire d’impulso ", ha esordito il cantante in riferimento all'episodio consumatosi a San Siro ormai sette giorni fa. Poi ha negato categoricamente di essersi riconciliato con il leader leghista e ha argomentato: " Io sono per la pace, ma pace non si può fare con chi ogni giorno fa guerra ai più deboli portando avanti politiche razziste e di odio, con chi fa soffrire e morire la mia gente ". Tra nuove frecciate ideologiche e considerazioni politiche, Ghali ha poi fatto addirittura la morale a Salvini. " La pace si farà quando ammetterà i propri errori, quando risponderà delle sue azioni, quando racconterà la verità al suo popolo e smetterà di creare disinformazione, usando l'immigrato come capro espiatorio dei problemi dell’Italia. Questa storia della pace tra me e Salvini è una bugia mediatica ", ha commentato, stroncando così le notizie sulla riappacificazione.

Contro il leder leghista, il rapper è tornato ad essere un fiume in piena. Proprio come allo stadio. " È questa la vera violenza, non una verità urlata in faccia ", ha infatti proseguito, rivendicando la bontà delle proprie invettive e rispedendo al mittente ogni suo tentativo di dialogo. O, quanto meno, di conversazione civile. " Ora dice che mi offrirebbe un caffè, ma allo stadio ha cercato di farmi cacciare dal mio posto invano. La mia non è politica, è pre politica, si parla di umanità. I miei non sono insulti, sono solo l’ennesima segnalazione urlata e frustrata verso il responsabile di innumerevoli ingiustizie ", ha accusato nuovamente l'artista.