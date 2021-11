Pace fatta tra Salvini e Ghali. Le Iene ci mettono la "maglietta"

Una t-shirt della Tunisia - autografata da Ghali e consegnata da Le Iene a Matteo Salvini - ha sancito la pace tra i due. È toccato a Le Iene, il popolare programma di Italia Uno, riportare la pace tra Ghali e il leader leghista. O meglio, consentire al rapper di fare un passo indietro e abbassare i toni dell'episodio avvenuto domenica scorsa durante il match Milan - Inter allo stadio San Siro.

Ci ha pensato la iena Stefano Corti a fare da paciere dopo quanto avvenuto in tribuna durante il derby della Madonnina. Il leader della Lega stava assistendo al match in compagnia del figlio e subito dopo il gol del pareggio dei rossoneri, Ghali ha inveito contro di lui con insulti e accuse sul tema dell'immigrazione. Mentre Salvini è rimasto al suo posto, il rapper si è alzato e, in evidente stato di alterazione, ha inveito all'indirizzo del leghista, tanto che alcune persone vicine a lui hanno dovuto trattenerlo fisicamente, allontanandolo tra lo sconcerto del pubblico presente allo stadio.

L'episodio ha scatenato polemiche e discussioni e Le Iene hanno deciso di intervenire per distendere gli animi, proponendo un gesto di pace a partire proprio da Ghali. La iena Stefano Corti ha raggiunto il rapper a Milano e ha cercato di capire cosa abbia scatenato la sua ira contro Salvini durante il derby. In un primo momento l'artista ha provato a sorvolare: " Non è successo niente". Ma dopo l'insistenza di Corti, Ghali ha chiarito: "Quello che gli ho detto lui lo sa benissimo, le persone che mi erano di fianco hanno sentito, però di fronte a un personaggio del genere non sono riuscito a starmene zitto, anche se non era il contesto giusto. Ti ripeto, è stata una cosa impulsiva e basta ".

In segno distensivo Ghali ha accettato di autografare la maglia della nazionale tunisina, ma Corti ha provato a punzecchiarlo: " Gli metti anche una dedichina?". Suscitando la replica del rapper: "La mia firma basta e avanza, penso sia un messaggio abbastanza ok" . Maglietta alla mano, le Iene hanno raggiunto Matteo Salvini in Calabria per consegnargli la t-shirt della pace. " Questo è il suo autografo? Ciumbia!", ha scherzato il leader della Lega indossando l'indumento come gesto di apertura e concludendo: "Questa la do a mio figlio che ne sarà contento. È un momento così complicato per gli italiani che perder tempo a insultarsi allo stadio… uno, basta, chiede scusa e amici come prima ".