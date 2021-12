"Non lo meritavamo". La Lucarelli e il messaggio alla madre malata

In queste settimane, Selvaggia Lucarelli è impegnata nella promozione del suo libro Crepacuore (ed. Rizzoli), da poco in libreria. Per parlarne è stata ospite di Serena Bortone su Rai1, alla quale si è raccontata a cuore aperto svelando alcuni retroscena della sua vita finora poco conosciuti. Tra questi c'è il rapporto con sua madre. Chi la segue sui social sa che l'anziana donna, che vive a Civitavecchia, da ormai diversi anni è affetta da Alzheimer. Selvaggia Lucarelli ha spesso affrontato questo argomento, anche nelle se pieghe più dolorose, come quando la donna scomparve.

La situazione di Selvaggia Lucarelli è simile a molte altre persone, figli e coniugi che vivono il dramma di questa malattia degenerativa per la quale, al momento, non esiste ancora una cura. " Chiunque vive con una donna affetta da questa malattia sa cosa vuol dire. Ti rassegni al fatto che per lei non sarai neanche più un ricordo ", ha spiegato Selvaggia Lucarelli a Serena Bortone. Con sua madre, della quale parla anche nel libro, i rapporti non sono stati facili prima della malattia e forse questo è uno dei rimpianti della giornalista: " Non voglio essere retorica, tra noi ci sono tanti irrisolti e c'è la consapevolezza che non li risolveremo mai. Mia madre era una donna molto infelice perchè ha vissuto il dolore di non essersi realizzata e ha gettato la sua rabbia verso di noi ".

Selvaggia Lucarelli ha ammesso di non aver vissuto un'infanzia facile con sua madre, colma di sensi di colpa per quel comportamento: " Avevo paura di essere stata io a bloccarle le ambizioni ". I sensi di colpa se li è portati dietro a lungo, fin quando non ha intrapreso un percorso di analisi che le ha permesso di sciogliere alcuni nodi dentro di sé, di risolversi e di essere una madre diversa dal modello che aveva imparato a conoscere, ma anche una compagna attenta nei confronti dei desideri degli uomini che sono passati nella sua vita.