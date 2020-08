Non paga il parcheggiatore abusivo e trova l'auto danneggiata: lo sfogo della studentessa sui social

Quello del parcheggiatore abusivo che "chiede" denaro per la sosta dell’auto è uno sconcertante fenomeno che, da nord a sud, accomuna molte città italiane.

Oltre ad essere fuorilegge, in alcuni casi questa figura che "lavora" al di fuori delle regole può diventare anche pericoloso. A volte, infatti, tale soggetto arriva ad insultare o a danneggiare il veicolo della persona che si rifiuta di pagare la somma richiesta. Ne sa qualcosa Marianna Panzarino, una studentessa di Bari che sui social ha diffuso le immagine di cosa le è accaduto la sera del 10 agosto dopo aver parcheggiato la sua auto.

" Non è normale che sia normale!" , ha esordito la giovane nel messaggio che accompagna il video con cui denuncia l'ennesimo atto di prepotenza compiuto in città dagli abusivi. "Non è normale arrivare in uno spazio qualunque della città adibito al parcheggio ed essere avvicinati da un uomo che non chiede, ma afferma "Un euro!". Non deve chiedere perché per lui è prassi ricevere l'obolo. Per me invece non lo è e non accetto che lo sia" , ha rincarato la dose la studentessa che aveva lasciato la propria vettura nei pressi del molo San Nicola.

La giovane, con coraggio, non cede alla richiesta dello sconosciuto. È a questo punto che intuisce che il parcheggiatore abusivo non ha preso bene il suo rifiuto. "Il suo sguardo è più che eloquente. Come spiegare una minaccia così velata? Come dimostrarla? Impossibile, perché anche questa è prassi consolidata, una regola non scritta, non detta, ma che tutti conosciamo bene: "Non mi paghi? Ok, ma poi non è detto che ritrovi la macchina così come l'hai lasciata..." . E infatti questo accade. Quando Marianna torna a prendere l’auto, ecco l'amara sorpresa: un danno sulla carrozzeria che la ragazza imputa non ad una coincidenza ma al parcheggiatore che non ha ricevuto il denaro richiesto.

A lasciare senza parole la studentessa sarebbe stata la reazione delle forze dell'ordine che, a suo dire, hanno sminuito la vicenda. "Sa quante cose peggiori vediamo noi? Purtroppo funziona così", avrebbero risposto gli uomini in divisa alla giovane. Nel video-denuncia, la studentessa si rivolge anche al sindaco di Bari, Antonio Decaro, per invitarlo ad aumentare i controlli.