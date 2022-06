"Non è pericoloso". I giudici bocciano la "sorveglianza" per Baby Gang

I suoi " atteggiamenti sfidanti " non fanno testo. E nemmeno le sue canzoni, spesso accusate di rappresentare un mondo violento. Il rapper Baby Gang " non è socialmente pericoloso ". Lo ha sancito il tribunale di Milano, che ha rigettato una nuova richiesta di "sorveglianza speciale" per un anno nei confronti dell'artista 21enne, al secolo Zaccaria Mouhib. È la seconda volta che accade. Già lo scorso marzo la Sezione Misure di prevenzione del tribunale milanese aveva respinto un'analoga istanza da parte della procura.

Secondo i giudici, " l'offerta di un prodotto musicale ritenuto difforme dai modelli auspicabili resta coperta dal diritto fondamentale di manifestazione del pensiero " e può essere accostata a una misura di prevenzione personale solo se connessa alla consumazione abituale di delitti. Ma, nel caso specifico del giovane, " mancano gli estremi ". Diversamente, come riporta Fanpage, la questura di Milano aveva ravvisato una " grave, attuale e concreta pericolosità sociale " del 21enne, descritto come una persona " dedita a reati che mettono in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica ". Nella richiesta della questura si parlava anche di " forte propensione al crimine ".

Per i magistrati, invece, Baby Gang non è pericoloso, anche perché " il suo certificato penale riporta l'unico precedente per fatti commessi all'età di 15 anni ". Così sono stati respinti i nuovi elementi avanzati dall'accusa per chiedere la misura di sorveglianza, tra i quali una presunta resistenza a pubblico ufficiale " nell'aprile di quest'anno ", quando il rapper venne fermato per un controllo assieme ad un amico. Quest'ultimo è già stato processato e assolto per quella vicenda, rispetto alla quale una sentenza " ha stabilito l'insussistenza del fatto ".

Il " livello dei controlli " a cui il 21enne è attualmente sottoposto, inoltre, secondo i giudici porterebbe a " escludere che questi sia coinvolto nell'uso di armi, negli spacci e nelle violenze di cui tratta nelle canzoni ". Gli " atteggiamenti sfidanti " citati nell'istanza di sorveglianza speciale - proseguono i magistrati - non sono sufficienti a ritenere l'artista meritevole di speciali provvedimenti. Inoltre, precisa il Tribunale, oggi Baby Gang " appartiene alla schiera dei cantanti che hanno a disposizione un budget più che adeguato destinato alla produzione di video ". Per lui, dunque, è finito il tempo " di partecipare ad assembramenti in strada per la registrazione di video musicali ".