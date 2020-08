Il Nord flagellato dal maltempo: trombe d’aria e nubifragi

Il Nord Italia ancora una volta è stato flagellato dal maltempo. Le previsioni meteo di ieri si sono dimostrate veritiere. Dopo il nubifragio della scorsa domenica, ieri pomeriggio Verona e la sua provincia sono state ancora colpite duramente da violenti rovesci e temporali, oltre a forti raffiche di vento. Dalle 17 in poi i vigili del fuoco hanno ricevuto più di 60 chiamate per interventi di allagamenti, alberi caduti e strutture pericolanti. Non è andata meglio nel resto del Nord.

Tutto il Settentrione colpito dal maltempo

Nella serata di ieri e durante la notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, anche Milano è stata colpita da un violento temporale che ha provocato seri danni soprattutto nei quartieri a nord del capoluogo lombardo. Nella zona 8 raffiche di vento hanno scoperchiato il tetto della Rsa "Pastor Angelicurs" di via Arsia, nel quartiere di Quarto Oggiaro. La strada è stata quindi chiusa al traffico e i mezzi pubblici sono stati deviati. I vigili del fuoco intervenuti hanno impiegato diverse ore per riportare la situazione alla normalità. Le lamiere del tetto erano cadute sulle auto parcheggiate in strada, fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal crollo. Gli ospiti ricoverati nel centro sono stati trasferiti in altre strutture. L’assessore di municipio Fabio Galesi ha fatto sapere che il temporale ha divelto i cartelloni e i segnali davanti all'ospedale Sacco. Notevoli disagi anche in via Lagarina dove molti alberi sono crollati dividendo la strada in due. Altre zone della Lombardia sono state interessate dal maltempo. Particolarmente colpito il Bresciano, ma anche la Valtellina e la Valchiavenna dove sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, a causa di allagamenti di cantine e strade.

Disagi alla viabilità

In seguito all'ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia, e in particolare la Lombardia, si sono registrate difficoltà anche sulla viabilità. Anas ha comunicato che è stata ripristinata la regolare circolazione lungo le statali 233 "Varesina", 36 "del Lago di Como e Dello Spluga" e 42 "del Tonale e della Mendola". Mentre un tratto della SS340 "Regina", in provincia di Como, è stato chiuso. Le Forze dell’ordine e il personale di Anas hanno lavorato tutta la notte. La linea ferroviaria della Val Pusteria in Alto Adige resterà chiusa in modo precauzionale fino a lunedì, a seguito delle previste avverse condizioni meteo di oggi pomeriggio e domani. I treni viaggeranno tra Fortezza e Valdaora da dove il servizio fino a San Candido sarà comunque garantito grazie ad autobus sostitutivi.

Dalla scorsa notte nella morsa anche la Liguria, interessata da vento forte e rovesci. Nella serata di ieri una tromba d'aria si è abbattuta su Voltri, dove ha ferito un ragazzo di 17 anni. Il ragazzo è stato colpito sul capo da una ondulina che si è staccata da un supermercato. Appena giunti i soccorsi, il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. La strada è stata chiusa per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona. Questa mattina raffiche di vento e forti acquazzoni si stanno registrando nella parte centrale della regione. Alle 6 è scattata l'allerta arancione, la più elevata per quanto riguarda i temporali.