Arriva l'ondata di caldo record: ecco dove colpirà

Ci risiamo: l'ennesima ondata di caldo africano di questa stagione estiva sta per diventare realtà e potrebbe trattarsi della più intensa di tutte, da record per alcune regioni e città italiane. In particolar modo, l'anticiclone sahariano colpirà in maniera più intensa le regioni settentrionali dove si potrebbero toccare valori incredibili fino a 42-43°C all'ombra.

Valori record

Il meteorologo Lorenzo Tedici ha spiegato che uno dei modelli meteo più attendibili prevede, per martedì 19 luglio, temperature massime fino a 42 gradi in città come Torino, Milano e numerose altre zone della Valpadana. " Un dato incredibile - ha affermato a IlMeteo.it - 20 gradi sopra la media. Il che vorrebbe dire registrarne più di 42 gradi: come volare da Torino o da Milano direttamente nel Sahara senza bisogno di un biglietto aereo ". Non c'è bisogno di sottolineare che si tratterebbe di temperature mai registrate nella storia della meteorologia in quella zona d'Italia. Stavolta, invece, il caldo record potrebbe risparmiare il Centro-Sud dove i valori diurni subiranno comunque degli aumenti ma senza toccare i valori registrati nelle precedenti ondate africane: per intenderci, 35-36°C sarebbero di casa quasi ovunque ma soono temperature a cui "siamo abituati" e non rappresenterebbero un unicum assoluto.

La durata del caldo anomalo

Già da domani, mercoledì 13 luglio, ilcaldo africano andrà gradualmente a sostituire a quello più mite azzorriano, ma il picco lo avremmo tra il fine settimana e l'inizio della prossima con i valori record sopra menzionati. Quando ne usciremo? Una data certa non c'è ma una certa attenuazione della calura, al Nord, la potremo avere subito dopo il picco previsto per il 19 luglio: il caldo atroce inizierebbe a dare una tregua mentre potrebbe aumentare al Centro-Sud e sulle Isole, inizialmente risparmiate. Si tratta di proiezioni ma bisogna ragionare di giorno in giorno, ecco perché questa tendenza andrà rivista.

Cosa succede in Europa

Il caldo record, questa volta, non risparmia nemmeno altre zone d'Europa: l'Andalusia ribolle con valori di 43-44°C già raggiunti su parte della Spagna meridionale e su alcune zone a est di Lisbona ma nei prossimi giorni potrebbe andare ancora peggio con 46°C previsti a Siviglia. Valori nettamente anomali e sopra le medie anche in Francia e Inghilterra con 37°C previsti a Parigi e fino a 36°C a Londra, un'enormità se si pensa, geografiamente, dove è posizionata la città sul Tamigi.