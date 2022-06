Bloccati in Madagascar con la figlia malata. L'accusa sul web: "Quel resort..."

Ieri pomeriggio, Alessandra Falaschini e Luca Socionovo, una coppia anconetana in viaggio di nozze a Nosy be (Madagascar), avevano lanciato un appello disperato sui social. La loro figlioletta di 3 anni, Aurora, si è sentita male durante la vacanza riportando una forma acuta di grastoenterite. " L'abbiamo fatta visitare ma non è cambiato nulla ", aveva spiegato Alessandra in un video postato sul suo profilo Instagram. In attesa che qualcuno accolga la loro richiesta d'aiuto, altre coppie hanno raccontato di aver vissuto la stessa disavventura: " Anche noi ci siamo ammalati l'anno scorso... ", scrive una donna su Facebook.

Il dramma

Avevano da poco coronato il loro sogno: fare un viaggio in Madagascar con anche la piccola Aurora. Ma poi la vacanza si è trasformata in un terribile incubo. La piccola ha cominciato a lamentare dei forti dolori addominali - lo ha raccontato mamma Alessandra nel video postato su Instagram nella tarda serata di ieri - salvo poi riportare degli spasmi muscolari che hanno spaventato i genitori. La coppia si è rivolta al medico del Resort, hanno contattato amici e conoscenti. La bimba è stata visitata anche in ospedale ma " non è cambiato nulla ", ha spiegato la donna mentre stringe a sé la figlioletta sofferente.

L'appello

Alla piccola Aurora è stata diagnosticata una gastroenterite acuta. " Sembra paradossale, - aveva detto Alessandra nel video - ma è quello che sta succedendo. Siamo chiusi in una camera d'albergo, non si trova un aereo per tornare in Italia fino a mercoledì. Temiamo per la bambina che è completamente disidrata e non riescono nemmeno a farle una flebo. Volevano darle il Valium ma io mi sono rifiutata ". I genitori della coppia si sono rivolti alla Questura, all'ambasciata e al consolato nel tentativo di trovare una soluzione e accorciare i tempi del rientro. Poi la richiesta d'aiuto su Instagram: " Viste le condizioni della bimba, mercoledì è troppo in là. Per favore, aiutateci ".

Le testimonianze