Novità in tavola a TuttoFood: dagli spaghetti di alga all'aceto di dattero

Superfood e cibi alternativi accanto a quelli tradizionali a cui siamo abituati da sempre, ma anche cibi “senza” come ad esempio i gluten free: il mondo dell’agroalimentare che andrà in scena a TuttoFood dal 22 al 26 ottobre a Fiera Milano, ogni volta riesce a stupire e offrire novità che poi diventano di tendenza e finiscono nel piatto. Un’anteprima assoluta che mette in mostra prodotti innovativi, sostenibili fino ad arrivare ai prodotti etici: tutti da scoprire all’insegna del gusto e delle scelte personali perché le abitudini a tavola e le aziende si stanno impegnando nel promuovere il consumo di cibo sano e alternativo.

Novità che incuriosiscono, molte delle quali sono selezionate per la prima edizione del Better Future Award, il premio dedicato alle eccellenze alimentari presentate in Fiera. Superfood infatti è un modo nuovo di chiamare antiche abitudini salutari, spesso da recuperare e questo si può fare grazie all’innovazione usando prodotti naturali, biologici e biodinamici. Ecco così tra la ricchissima offerta di TuttoFood tante proposte di cibi “super”: dalla pasta ripiena al parmigiano reggiano o al pesce spada e lime, dai fusilli di pasta fresca all’uovo ai sughi in pepite.

Aziende, investitori e consumatori sono ad esempio sempre più interessati a proteine a base vegetale, di microrganismi o di cellule animali. Quindi mancheranno hamburger, pollo, latticini e pesce non di origine animale: che si parli di plant-based (derivati da vegetali) o cell-based (derivate da tessuti di cellule coltivate in laboratorio), diversi brand presenteranno sostituti dei prodotti tradizionali capaci di imitare aroma, sapore e consistenza dei prodotti a origine animale. Ma oggi il mercato chiede anche metodi di produzione sostenibile senza rinunciare al buono da mettere in tavola e non mancheranno la pasta al grano teff, un super-grano prodotto in Etiopia da agricoltura sostenibile o gli spaghetti all’alga spirulina, ricca di ferro, frutto di un progetto di economia circolare.

Decisamente di tendenza anche i prodotti “senza” e le aziende propongono il gluten free, anche della tradizione come i taralli, oppure affettati funzionali ed equilibrati o cubetti di pancetta a ridotto contenuto di grassi (-30%), o salumi con una percentuale di grassi ridotta, senza lattosio, glutine, glutammato e polifosfati aggiunti. Non mancano sostituti di riso e pasta a basso contenuto di carboidrati, grazie a prodotti a base di verdure e legumi come pasta a base cavolfiore, broccolo, oltre ai legumi come ceci, lenticchie e piselli.

Tra le novità a base vegetale ecco un nuovo aceto ricavato dai datteri, un innovativo olio biologico che mixa cocco e avocado, una linea di pasta arricchita con ingredienti superfood. E non mancano le proposte che coniugano l’innovazione con la tradizione e le eccellenze dei territori. Tra queste, un pesto di mandorle Igp o nuove interpretazioni contemporanee del cioccolato tradizionale. E per i più golosi c'è il panettone in vaso, conservato in un barattolo come quello della marmellata che può essere degustato a lunga scadenza in qualunque momento fino a tre anni, grazie alla vasocottura: realizzato ovviamente con farine ricche e ingredienti rigorosamente di qualità.