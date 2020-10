Quarantena, isolamento e test: cosa dice la circolare del ministero

Basta un test negativo dopo 10 giorni di quarantena per poter rientrare nella comunità. A stabilirlo è l'ultima circolare del Ministero della Salte, datata 12 ottobre 2020, che ha aggiornato le indicazioni riguardanti durata e termine di isolamento e quarantena, data l'evoluzione della situazione epidemiologica e a seguito del parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'11 ottobre 2020.

Come prima cosa, la circolare chiarisce la differenza tra isolamento e quarantena, precisando che con isolamento si intende " la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione ". Si tratta quindi di una restrizione che riguarda le persone che sono state colpite dal Covid-19. Per quarantena, invece, si intende la somma delle " restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi ".

Il Ministero della Salute ha ritenuto necessaria una nuova valutazione circa le indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. Per questo, ha emesso una nuova circolare, che mira a regolare le restrizioni, distinguendo tra casi positivi asintomatici, sintomatici, sintomatici a lungo termine e contatti stretti asintomatici. Le persone risultate positive al Sars-CoV-2 senza sviluppare sintomi, " possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test) ". Le persone sintomatiche, invece, " possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test) ". Più lunga, invece, la procedura per i casi positivi a lungo termine. Si tratta di quelle persone che, pur non presentando sintomi, si rivelano positive al test molecolare per Sars-CoV-2. In questo caso, l'isolamento può terminare, in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana, " dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ".