Il Papa ora riscrive le preghiere. E Maria è "Aiuto dei migranti"

"Maria soccorso dei migranti": questa è una delle tre nuove invocazioni scelte da Papa Francesco. Il cardinal Robert Sarah, che è stato da poco confermato come prefetto della Congregazione per il Culto divino e per la Disciplina dei sacramenti, ha firmato una lettera che contiene la novità.

Una decisione ufficiale, dunque, che è stata registrata dalla Santa Sede. Tutte e tre le invocazioni entrano a far parte di diritto delle Litanie Lauretane. Le altre due sono "Mater spei" e "Mater misericordiae", Madre della speranza e Madre della speranza. Il pontificato di Jorge Mario Bergoglio è stato di sicuro centrato su questi tre temi sino a questo momento: la misericordia, la speranza e le aperture nei confronti dell'accoglienza dei migranti.

Dal punto di vista pastorale, la direzione intrapresa dal pontefice argentino è molto chiara. Manca "Maria correndentrice", che una parte di cattolici vorrebbe adottare in qualità di nuovo dogma. Ma sia questo Papa sia il suo predecessore si sono già espressi in merito, ed in maniera contraria. Lo stesso cardinal Robert Sarah, all'interno della missiva, ha tuttavia voluto sottolineare che "innumerevoli sono i titoli e le invocazioni che la pietà cristiana, nel corso dei secoli, ha riservato alla Vergine Maria, via privilegiata e sicura all’incontro con Cristo", c osì come riportato dalla Sir.

Mediaticamente parlando, l'invocazione che ha già suscitato e susciterà più commenti è quella relativa a coloro che cercano rifugio sulle nostre coste: "Solacium migrantium". Il cardinal Robert Sarah, peraltro, è tra gli uomini di Chiesa che, nel corso di questi anni, hanno preso posizioni non sempre acritiche nei confronti della cosiddetta "immigrazione di massa". Ma la decisione, che assume anche qualche connotazione politica nel senso alto del termine, deriva dalla volontà di Jorge Mario Bergoglio.

"Anche nel tempo presente, attraversato da motivi di incertezza e di smarrimento, il devoto ricorso a lei, colmo di affetto e di fiducia, è particolarmente sentito dal popolo di Dio": Sarah pone un accento pure su questi tempi particolari, quelli della pandemia sul Sars-Cov2. La tradizione della Chiesa cattolica è piena di circostanze in cui ci si è affidati prontamente alla Madonna. E, in specie nel corso delle epidemie, Maria è stata spesso chiamata in causa, anche con l'edificazione di santuari mariani ex novo, per la liberazione dell'umanità dalle piaghe derivanti dalle malattie. In questo senso, la novità apportata dall'ex arcivescovo di Buenos Aires si inserisce a pieno titolo in una prassi dottrinale valida da molto tempo.

Nel corso di questi mesi, il Papa ha guidato la Chiesa all'interno di un contesto mondiale davvero particolare. Dalla "preghiera contro la pandemia" alla passeggiata, sempre finalizzata alla preghiera, che il successore di Pietro ha scelto di fare al di fuori delle mura leonine in pieno lockdown: Bergoglio, che ha indirizzato con continuità messaggi significativi come quello relativo alla ricerca dell'essenziale, ha fatto da guida istituzionale e spirituale all'umanità tutta.

La fase attuale è diversa ma comunque accompagnata dal tema della sofferenza dei malati. Ieri il Papa ha ricevuto anche gli "eroi semplici" che in Lombardia hanno contrastato l'avanzata del virus, curando le persone. L'umanità tutta adesso verrà affidata anche a Maria, "soccorso dei migranti".