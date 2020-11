Quasi 38mila nuovi contagi Nelle ultime 24 ore 446 morti

Sono 37.809 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia venerdì 6 novembre. Ieri erano stati 34.505. Le vittime sono 446 (ieri 445). La regione con più casi resta la Lombardia, ancora in aumento, che sfiora i 10mila contagi giornalieri (+9.934), seguita da Piemonte (+4.878), Campania (+4.508), Veneto (3.297), Lazio (2.699) e Toscana (2.592). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 862.681. Impennata dei guariti, 10.586 in 24 ore (ieri erano 4-961), per un totale di 322.925.

Gli attualmente positivi sfiorano ormai il mezzo milione (sono 499.118, 26.770 più di ieri). Nuovo balzo anche dei ricoveri in terapia intensiva, +124 (ieri +99), che sono ora 2.515 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 749 in più (ieri 1.140), per un totale di 24.005. Le persone in isolamento domiciliare sono 472.598. Superata la soglia di allerta dei 2.500 (cioè al 30% dei posti occupati da pazienti Covid). In lieve flessione il tasso di positivà (16,1%) rispetto al valore record.

LOMBARDIA

Nuovo record di positivi registrati in un giorno in Lombardia. Oggi ci sono stati 9.934 casi di coronavirus e 131 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi sono stati 18.118. I tamponi effettuati sono stati 46.401, per un totale di 3.172.359. Ieri, a fronte di 41.544 tamponi, c'erano stati 8.822 casi e 139 morti.

PIEMONTE

Sono 4.878, di cui 2.022 asintomatici, i nuovi contagi da Covid-19 in Piemonte. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 89.458, così ripartiti su base provinciale: 49.343 Torino, 11.033 Cuneo, 7.977 Alessandria, 6.704 Novara, 4.266 Asti, 3.210 Vercelli, 2.936 Biella, 2.445 Verbano Cusio Ossola, oltre a 582 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 962 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I decessi odierni sono 29, con il totale delle vittime che raggiunge quota 4.549.

CAMPANIA

Sono 4.508 i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto registrato in un solo giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza. Dei 4.508 nuovi positivi, 370 sono sintomatici e 4.138 sono asintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 23.897. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 78.009, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 1.075.20.

SICILIA

Nuovo record di positivi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore si registrato 1.423 casi, 34 morti e 402 guariti. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Con i nuovi casi il numero degli attuali positivi nell'Isola raggiunge quota 19.513. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 321 a Palermo, 292 ciascuno a Catania e a Ragusa, 157 a Messina, 121 a Trapani, 91 a Siracusa, 62 ad Agrigento, 47 a Caltanissetta e 40 a Enna.

VENETO

Sono 3.297 i nuovi positivi al coronavirus scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore (72.092 in totale dall'inizio dell'emergenza). Numeri a fronte dei quali, ha precisato il governatore del Veneto Luca Zaia, "a parità di tamponi in questo momento troviamo metà dei positivi rispetto al rapporto positivi/tamponi di marzo". In isolamento si trovano oggi 17.972 persone. Rallenta la crescita dei ricoverati (oggi a 1.301, 27 in più rispetto a ieri) e anche delle terapie intensive (+4 rispetto a ieri). Ventisette i decessi nelle ultime 24 ore, 2543 in totale dallo scorso 21 febbraio ad oggi.

FRIULI VNEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati oggi 542 nuovi contagi (6.552 tamponi eseguiti) e 12 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 13.352, di cui: 4.221 a Trieste, 5.121 a Udine, 2.430 a Pordenone e 1.424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 156 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.840. Rimangono 44 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre scendono a 260 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 435, con la seguente suddivisione territoriale: 221 a Trieste, 104 a Udine, 99 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 6.077, i clinicamente guariti 85 e le persone in isolamento 6.451.

LAZIO

Stabile il numero dei nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 29mila tamponi, si registrano 2.699 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.735 su oltre 30mila tamponi eseguiti. Per quanto riguarda i decessi, oggi sono 26 a fronte dei 35 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 279.

TOSCANA

In Toscana sono 2.592 i nuovi positivi (2.168 identificati in corso di tracciamento e 424 da attività di screening) e 32 i decessi.. I nuovi casi sono il 4,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,7% e raggiungono quota 16.738 (29% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.180.350, 15.743 in più rispetto a ieri. Sono 9.398 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 27,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.382 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 39.440, +5,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.512 (77 in meno rispetto a ieri), di cui 209 in terapia intensiva (7 in più). Oggi si registrano 32 nuovi decessi: 22 uomini e 10 donne con un'età media di 83,1 anni. Sono 17.138 i casi complessivi ad oggi a Firenze (732 in più rispetto a ieri), 4.856 a Prato (211 in più), 4.619 a Pistoia (236 in più), 3.304 a Massa-Carrara (140 in più), 5.505 a Lucca (224 in più), 7.686 a Pisa (449 in più), 4.197 a Livorno (211 in più), 5.668 ad Arezzo (199 in più), 2.416 a Siena (109 in più), 1.736 a Grosseto (81 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.179 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.024 nella Nord Ovest, 389 nella Sud est.

EMILIA ROMAGNA

Sono 1.953 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.847 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al coronavirus in E.Romagna, da oggi in fascia gialla. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,4%, rispetto al 10,7% di ieri: 932 gli asintomatici, individuati grazie all'attività regionale di screening. Il nuovo Rt regionale, l'indice di trasmissibilità del virus, è dell'1,57, in calo rispetto all'1,63 della scorsa settimana. Quaranta i nuovi decessi: 11 in provincia di Reggio Emilia (otto uomini di cui due di 87 anni e gli altri di 83,81,79,71, 69, 62; e tre donne rispettivamente di 89,92 e 88 anni), 10 anche in provincia di Ravenna (sei donne di cui due di 94 anni e le altre di 93,91,86, 71; quattro uomini di 91,89,71 e 63 anni); 9 in provincia di Modena (cinque donne di 100, 99, 92, 92, 86 anni e quattro uomini di 90, 89, 82, 78 anni ), 3 in provincia di Parma (due uomini di 87 e 74 anni e una donna di 94), 3 anche in provincia di Bologna (due donne di 87 e 79 anni e un uomo di 94 anni), 2 a Piacenza (un uomo di 70 anni e una donna di 35 con patologie pregresse), e 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 81 anni) e in provincia Forlì-Cesena (una donna di 76 anni). Nessun decesso nella provincia di Rimini. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono complessivamente 4.752, 67.041 i casi di positività al virus. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 177 (nessun aumento rispetto a ieri a livello regionale), 1.673 quelli in altri reparti Covid (+85). Questi i principali dati sul coronavirus registrati all 12 di oggi in regione.

SARDEGNA

In Sardegna si registrano 359 nuovi casi di Covid, 166 rilevati attraverso attività di screening e 193 da sospetto diagnostico, e due vittime (249 in tutto). Sono morti un uomo di 78 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 79 del Sud Sardegna. In totale sono 11.412 i casi di positività complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 286.076 tamponi con un incremento di 3.699 test. Sono invece 392 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+52 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 46. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.248. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.440 (+59) pazienti guariti, più altri 37 guariti clinicamente. Sul territorio, di 11.412 casi positivi complessivamente accertati, 2.310 (+46) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.786 (+23) nel Sud Sardegna, 1.031 (+65) a Oristano, 1.437 (+43) a Nuoro, 4.848 (+182) a Sassari.

ABRUZZO

In Abruzzo nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 395 nuovi casi di Covid-19 (di età compresa tra 2 mesi e 93 anni). Dei nuovi casi, 204 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 49, di cui 22 in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti, 11 in provincia di Teramo. Sono complessivamente 13.505 i casi di contagio da Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 92 anni), 3 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo e uno in provincia di Chieti). Le vittime totali sono 584. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.340 dimessi/guariti (+317 rispetto a ieri). Lo ha reso noto la Regione Abruzzo in una nota.

MARCHE

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 697 nuovi casi di 'Covid-19' nel percorso per le nuove diagnosi, con un'incidenza del 31,9 % sui 2.185 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: rispetto al picco di positivi diffuso ieri, c'è un caso in meno (erano 698) ma è cresciuto il rapporto con i test effettuati (era al 31% su 2.248 tamponi). Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 17.656. I nuovi positivi sono stati 109 in provincia di Macerata, 218 in provincia di Ancona, 51 in quella di Pesaro-Urbino, 92 nel Fermano, 203 nel Piceno e 24 da fuori regione. Questi casi comprendono 112 soggetti sintomatici, 155 contatti in ambiente domestico, 198 contatti stretti con positivi, 17 contatti in ambiente di lavoro, 34 in ambienti di divertimento, 8 rilevati in ambito assistenziale, 19 in ambiente scolastico, 13 individuati nello screening in ambito sanitario e 2 rientri da altra regione; per altri 139 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 1.657 test nel percorso guariti. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche.