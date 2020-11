Nuovo record di morti: 853, ma sono in frenata i contagi

Sono 23.232 i nuovi contagi nel bollettino del 24 novembre, a fronte di 188.659 tamponi eseguiti. Record di morti della seconda ondata, 853, contro i 630 di ieri. In netto calo il rapporto positivi/tamponi 12,3 %. La regione con più casi quotidiani rimane la Lombardia, sebbene in lento ma costante calo con un +4.886 (ieri +5.289), seguita da Lazio (2.509), Emilia Romagna (2.501), Veneto (2.194) e Piemonte (2.070). Il totale dei contagi sale così a 1.455.022. Si conferma il trend in frenata delle terapie intensive, +6 (ieri +9), uno degli incrementi più bassi da due mesi, per un totale di 3.816. Scendono sensibilmente i ricoveri ordinari, -120 (ieri +418), per un totale di 34.577. I pazienti in isolamento domiciliare sono 759.993, 1.651 in più rispetto a ieri.

ALTO ADIGE

Pesante bilancio per quanto concerne i decessi legati al Covid-19 in Alto Adige. Sono ben 16 le persone decedute nelle ultime 24 ore in provincia di Bolzano dove il dato complessivo dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 490. Calo sul fronte dei nuovi contagi, 160 ma con un basso numero di tamponi esaminati, 1.414. Dall'inizio della pandemia, su 145.395 persone sottoposte al test Pcr, 21.620 sono risultate positive al coronavirus. Resta sempre molto forte la pressione sugli ospedali: 315 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 44 (6 in più rispetto a ieri) quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva. I pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 133. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.958 quelle guarite 9.474, 103 in più rispetto a ieri.

VALLE D'AOSTA

Sono stati 73 nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al Covid in Valle d'Aosta. Due i decessi riferiti dal bollettino della Regione. I casi positivi attuali sono 1767, di cui 143 ricoverati e 14 in terapia intensiva. 1610 le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono stati 153.

PIEMONTE

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 153.375 (+2.070 rispetto a ieri, di cui 722, il 35%, sono asintomatici). Sono 73 invece i decessi registrati, di cui 7 verificatisi oggi. Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano. I casi di positività sono così ripartiti: 511 screening, 878 contatti di caso, 681 con indagine in corso; per ambito: 218 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 111 scolastico, 1741 popolazione generale.

LIGURIA

Ancora 25 decessi di persone positive al covid in Liguria. Lo segnala l'ultimo report diffuso dalla Regione. Si tratta di persone tra i 68 e i 97 anni, morte tra il 7 novembre e ieri, 23 novembre. Le vittime da inizio emergenza sono dunque salite a 2.286. Continua a scendere invece il numero dei ricoveri ospedalieri: ad oggi sono 1300, 70 in meno di ieri. Di questi, 121 sono in terapia intensiva. I nuovi casi di positività registrati in Liguria sono invece 509; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.021 tamponi, 572.618 da inizio emergenza.

EMILIA ROMAGNA

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 110.571 casi di positività, 2.501 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.602 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 12,7%, rispetto al 20,3% di ieri. Sono 55 invece i nuovi decessi. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.114 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 380 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 592 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45,3 anni.

MARCHE

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 351 nuovi casi di 'Covid-19' nel percorso per le nuove diagnosi, il 28,7% rispetto ai 1.220 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Rispetto a ieri, sono cresciuti sia il numero dei positivi (erano stati 161), sia la loro incidenza sul totale dei test (era al 25,4% su 633 tamponi). Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall'inizio della crisi pandemica sale a 27.106. I nuovi positivi sono stati individuati 92 in provincia di Macerata, 87 in provincia di Ancona, 83 in quella di Pesaro-Urbino, 13 nel Fermano, 53 nel Piceno e 23 da fuori regione

ABRUZZO

Sono complessivamente 24.822 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 536 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 97 anni), 73 dei quali hanno meno di 19 anni. Sale a 822, invece, il numero dei decessi con 18 nuovi casi tra 71 e 97 anni, 12 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7.344 dimessi/guariti (+209 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 16656 (+307 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 385071 test (+4663 rispetto a ieri): 672 i ricoverati, 71 in terapia intensiva, mentre gli altri 15913 (+307 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

LAZIO

Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 28mila tamponi, si registrano 2.509 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.341 su oltre 20mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei morti: oggi sono 62, mentre ieri erano stati 48. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 540.

CAMPANIA

Sono 1.764 i casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 1.437 asintomatici e 327 sintomatici, a fronte di 13.744 tamponi. Il dato è dell'Unità di crisi della Regione, e porte il totale positivi a 140.195 dall'inizio dela pandemia, su un totale tamponi pari a 1.461.611. Sono poi 78 i decessi registrati oggi, ma relativi al periodo tra il 20 e il 23 novembre, per un totale pari a 1.387. I guariti poi sono 2.344, per un totale di 35.957. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, sono occupati 201; dei 3.160 osti letto di degenza, compresi quelli da privati, sono occupati 2.274.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 340.065 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 348.247 allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 14.524 (+ 307 rispetto a ieri), quelle negative 325.541. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 429 ricoverati (-6), 42 persone in terapia intensiva (-5), 4.146 guariti/dimessi (+314) e 243 morti (+4).

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata riferisce che nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.826 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 268 (e fra questi 256 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Sono 26 le persone guarite. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.412 e di questi 5.233 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 179 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, ieri erano 180, e nelle terapie intensive sono curati 19 malati, ieri erano 23. Sono stati ricalcolati i morti che, negli ultimi quattro giorni, sono stati 16, portando il totale a 128

SARDEGNA

Sono 290 i nuovi casi di Covid segnalati in Sardegna dall'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, che registra anche 12 decessi. Salgono così a 19.288 i casi rilevati da marzo e a 407 i morti. Sono in aumento anche i ricoveri: 527 pazienti si trovano in reparti non intensivi (+15 rispetto al dato di ieri), mentre 73 (+1) sono in terapia intensiva.