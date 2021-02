"Aprire ristoranti a cena", "Ma la gente se 'mbriaca": rissa fra Salvini e Lucci

Il tema delle riaperture serali dei locali è sempre più al centro dell'attenzione. Se ne è parlato anche nel corso dell'ultima puntata di Cartabianca dove Matteo Salvini, ospite di Bianca Berlinguer, si è confrontato con l'ex iena Enrico Lucci. Il giornalista non ha perso occasione di punzecchiare il leader leghista, che però non ha fatto passi indietro su una battaglia, che sembra toccare da vicino il nuovo governo Draghi.

un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività, tra cui quelle di ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive

La questione del 'o si riapre tutto o è un disastro' la sappiamo tutti e non è una grossa novità. La novità è come risolvere l'eventuale disastro. Purtroppo questa cosa di riaprire tutto, non si può fare

Sulla questione Matteo Salvini ha avuto un confronto diretto con il presidente del consiglio Mario Draghi. Nel colloquio con il premier, avvenuto negli scorsi giorni, il leader leghista ha auspicato "". Una proposta che è stata al centro dell'ultima puntata di Cartabianca e che ha vistofuori dal coro del "sì". Dopo le battute iniziali sui calzini del leader della Lega, il giornalista ex volto de Le Iene è passato subito al contrattacco, spiegando i motivi per cui sarebbe rischioso riaprire i ristoranti anche a cena: "".