Occhio al ristorante: così vi rubano tutto

Ha sfilato la borsetta dallo schienale della sedia di una turista e poi, senza dare troppo nell'occhio, il ladro si è allontanato col bottino. Il furto è accaduto in un noto ristorante romano, qualche giorno fa. La vittima, una ragazza straniera in vacanza nella Capitale, ha postato il video su TikTok. Il filmato, che ha ottenuto decine di condivisioni, è stato rilanciato successivamente dalla pagina "Welcome to favelas" su Instagram e ripreso da Repubblica.it.

Il furto

Quando si dice "farla sotto il naso". Lo scippo - l'ennesimo di questi giorni nella Città Eterna - è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale. Nel video si vede una coppia seduta al tavolo del ristorante in attesa di ricevere l'ordinazione. La ragazza fissa testa bassa lo schermo del telefono, lo stesso fa anche il suo compagno. Ed è proprio in quel momento che un uomo con la mascherina e il cappello calato sulla testa si avvicina alla sedia della turista. Afferra la tracolla della borsetta, la sfila dallo schienale e poi si dilegua. Fa tutto con calma: arretra lentamentamente e poi, passo dopo passo, scompare sul fondo della strada.

La reazione

Quando la ragazza si accorge di non avere più la borsa, si dispera. Dentro ci sono tutti i suoi effetti personali: il documento d'identità, le carte di credito e molto altro. In preda al panico, si rivolge al gestore del locale. Insieme guardano la registrazione delle telecamere di sorveglianza del locale stanando il ladro. Ma è troppo tardi e, ormai, la vacanza è rovinata. Lo scorso agosto, un'altra turista era stata derubata mentre era seduta al tavolo di un ristorante nella zona dell'Esquilino. In quella circostanza, lo scippatore aveva strappato alla vittima tre catenine, di cui una d'oro, con una mossa fulminea. Sul posto erano intervenuti gli agenti del commissariato locale che, in men che non si dica, avevano individuato e bloccato il borseggiatore con la refurtiva.