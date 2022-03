Ocean Viking sbarca ad Augusta e ci porta 157 migranti

È Augusta, nel siracusano, il porto assegnato per lo sbarco dei 157 migranti che si trovano a bordo della nave di Ocean Viking. Dopo le diverse richieste di un Pos da parte dell’imbarcazione di Sos Mediterranée, che si sono susseguite con maggiore intensità nel weekend appena trascorso, ecco il “ Sì ” servito dal Viminale.

Le operazioni di soccorso nel Mediterraneo

Le operazioni di soccorso dei migranti ad opera del team dell’Ong si sono concentrate in due momenti diversi. Il primo è avvenuto il 24 marzo scorso vicino la Libia. In quell’occasione sono stati recuperati 30 stranieri a bordo di un barcone travolto dalle onde. L’intervento è stato eseguito con il coordinamento della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La seconda operazione di salvataggio è avvenuta il giorno successivo, venerdì 25. A bordo dell'imbarcazione c’erano 128 persone tra cui donne, molti bambini e anche due cadaveri. Ocean Viking ha operato per circa 5 ore prima di poter far salire a bordo gli stranieri. Da lì il viaggio verso le vicine coste siciliane, come accade ormai da anni, e poi l’inizio degli appelli per un porto sicuro.

Ieri mattina una donna in gravidanza e in procinto di partorire è stata evacuata dalla Guardia costiera e condotta con l'elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sempre più vicini alle coste della città etnea i membri dell’equipaggio di Sos Mediterranée hanno poi insistito con le richieste: " Abbiamo già inviato numerose richieste alle autorità - si leggeva sui social - il tempo sta peggiorando. E stato emesso un avviso di navigazione e dobbiamo cercare riparo. I sopravvissuti devono sbarcare subito ". Non sono mancati nemmeno i racconti sulle testimonianze raccolte da alcuni migranti: " C'è troppa violenza là " ha fatto sapere un giovane proseguendo: " Un giorno andando al negozio due ragazzi mi hanno attaccato, volevano il telefono e i soldi. Mi hanno ferito con un coltello. Non c'è legge né governo in Libia. Ecco perché tutti hanno una pistola ".

Lo sbarco ad Augusta

Mentre Ocean Viking stazionava vicino le coste catanesi, ecco l’arrivo dell’Ok per il porto siracusano, ad Augusta. Presumibilmente lo sbarco avverrà nel tardo pomeriggio di oggi se non addirittura domani mattina. Come sempre l’arrivo dei migranti sarà accompagnato dalle procedure previste dal protocollo sanitario per la prevenzione dei casi Covid e da quelle per l’identificazione degli arrivati ad opera della polizia. Sono 6.544 i migranti arrivati in Italia dall’inizio dell’anno ad oggi. A questi si aggiungeranno i 157 portati dall’Ong di Sos Mediterranée. Nel frattempo Alarm Phone fa sapere di essere in contatto con 32 persone a largo della Libia che navigano in condizioni di difficoltà e chiedono aiuto. Se il mare in tempesta di questi giorni non ha fermato le partenze dalla Libia, cosa ne sarà delle prossime settimane quando la primavera tornerà a farsi sentire nell’area mediterranea? Di certo non si preannuncia per l’Italia un periodo facile nella gestione dell’immigrazione messa in atto dai trafficanti di esseri umani.