Carrefour rimuove gli oggetti taglienti dai punti vendita

L'orrore di quanto accaduto ieri al Carrefour di Assago (Milano) ha sconvolto l'intero Paese, e il centro commerciale sta già prendendo provvedimenti nella speranza che un simile episodio non si ripeta mai più.

Arriva infatti stamani la notizia che la catena di supermercati e ipermercati francese ha deciso di ritirare i coltelli dagli scaffali di tutti i suoi punti vendita italiani. Secondo Carrefour, gli oggetti contundenti non devono più essere liberamente raggiungibili da chiunque, motivo per cui è stato scelto di collocarli in un'altra sistemazione.

Fino a ieri, giovedì 27 ottobre, giorno del gravissimo attacco nel centro commerciale di Milanofiori, i coltelli si trovavano esposti in uno scaffale. Nessuno, infatti, temeva gesti come quello che è poi avvenuto. Il " rischio di emulazione " ha però convinto i vertici del supermercato a cambiare la disposizione.

Troppo grave quanto accaduto ieri nel centro Carrefour di Assago, dove a perdere la vita è stato il 47enne boliviano Luis Fernando Ruggieri, un dipendente dello stesso centro commerciale, raggiunto da un fendente di Andrea Tombolini, il 46enne armato di uno dei coltelli esposti nel punto vendita. Oltre alla morte del dipendente Carrefour anche altre cinque persone sono state ferite, tutte senza alcuna reale motivazione.

La paura che un simile episodio possa ripetersi, ha spinto i vertici di Carrefour a spostare i coltelli altrove, così che non possano più essere facilmente raggiungibili da persone con disturbi e problemi psicologici. Già da questa mattina sono arrivate le disposizioni. Tutti i punti vendita italiani sono tenuti a modificare la sistemazione degli scaffali, così che i clienti non possano prendere liberamente gli oggetti. I coltelli resteranno acquistabili, ma saranno vincolati alla loro ubicazione, con una teca, un cordino, o una catenella che dovrà essere rimossa dal personale.