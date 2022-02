"Sfondateli di mazzate": gli sms dei carabinieri dopo l'omicidio di Cerciello Rega

" Speriamo gli facciano fare la fine di Stefano Cucchi ". È un estratto delle chat intercorse tra i carabinieri della caserma di via Selci dopo il fermo di Gabriel Christian Natale Hjorth, uno dei due americani (l'altro è Elder Finnegan Lee) condannati all'ergastolo per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega.

Il processo a Manganaro

Le conversazioni sono state depositate agli atti del processo nei confronti di Fabio Manganaro, il militare accusato di aver sottoposto Natale Hjorth a misura di rigore non consentita dalla legge (la benda sugli occhi del ragazzo durante l'interrogatorio). L'igegnere Sergio Civino ha ricevuto l'incarico dal pm Maria Sabina Calabretta di esaminare i dati (taffico telefonico e/o messaggi) contenuti nei dispositivi in uso ai militari dopo il fermo dei due giovani statunitensi.

È il 26 luglio 2019, Natale Hjorth e Finnegan Lee sono sospettati della morte di Mario Cerciello Rega, ucciso qualche ora prima in una via del quartiere Prati, a Roma. Un carabiniere scrive: " Ammazzateli più che potete " prospettando un pestaggio " alla Cucchi ". Un altro risponde: " Non mi venite a dire: 'arrestiamoli e basta'. Devono prendere le mazzate . - continua - Bisogna chiuderli in una stanza e ammazzarli davvero quando fanno queste cose. Per carità, c'è gente che nonostante le difficoltà passate riesce ad integrarsi, a lavorare e a farsi una famiglia ma poi ci sono 'sti soggetti che sono come le bestie ". Interviene un terzo militare: " Appena li hanno portati al Reparto Operativo ho buttato uno schiaffo a uno, poi mi hanno fermato i colleghi ".

