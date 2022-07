L'orrore a Civitanova Marche: l'aggressione filmata, ma nessuno interviene

L'assassinio di Alika Ogorchukwu, ucciso a Civitanova Marche perché pare abbia fatto un apprezzamento a una ragazza, lascia l'amaro in bocca. Oltre ai futili motivi, che sono ora oggetto di indagine da parte degli agenti della squadra mobile di Macerata, a lasciare senza parole è il fatto che l'uomo sarebbe potuto essere probabilmente salvato, se qualcuno fosse intervenuto. Alle 14.30 il corso Umberto I, nel cuore della città marchigiana, non era deserto: c'erano diverse persone che hanno assistito alla furia omicida di Filippo Ferlazzo, che afferrata la stampella di Ogorchukwu, l'ha colpito ripetutamente fino a ucciderlo.

L'omicidio e poi la rapina

Sono numerosi i testimoni che erano presenti quando l'uomo di origine salernitana ha ucciso il venditore ambulante e che hanno raccontato la dinamica dei fatti ma nessuno di loro è intervenuto per fermarlo. Anzi, sono stati girati dei filmati, in cui si vede Ferlazzo che infierisce sull'uomo, invalido a seguito di un incidente stradale accaduto lo scorso anno, già a terra. In alcuni frangenti qualcuno si è limitato a urlare " così lo uccidi " ma nessuno ha tentato di fermarlo, nemmeno quando Ferlazzo ha gridato " pezzo di merda " alla sua vittima. Qualcuno si è però fermato a guardare cosa stesse succedendo. Ovviamene, i video sono stati consegnati alla polizia, che ci sta ora lavorando. Dopo aver ucciso Alika Ogorchukwu, Filippo Ferlazzo è riuscito a fuggire ma non prima di avergli rubato il telefono, quando ormai il nigeriano era esanime sul marciapiede dove, fino a pochi minuti prima, si era fermato per chiedere l'elemosina. Alika Ogorchukwu lascia una moglie e un figlio di 8 anni.

Omicidio razzista di #civitanovamarche. Un tizio italiano ha ucciso un disabile nigeriano.

Questo è il video dell'inizio.

C'èra chi commentava, c'era chi filmava con il telefonino, ma non c'era chi ha aiutava la vittima.

Che è stata uccisa davanti a tutti. pic.twitter.com/2GCt12fMLY — Sarita (@Sarita_Libre) July 29, 2022

Chi è Filippo Ferlazzo