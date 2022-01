"Omicidio colposo". Il patrigno della piccola Fatima resta in carcere

Resta in carcere Azhar Mohssine, il marocchino accusato di aver fatto precipitare giù dal balcone Fatima, la bimba di 3 anni morta a Torino durante un tragico gioco col patringno. Lo ha deciso il gip Agostino Pasquariello che ha riformulato l'ipotesi di reato a carico del 32enne da omicidio volontario con eventuale dolo in omicidio colposo.

L'accusa di omicidio colposo

Un gioco finito in tragedia. Sarebbe questo il contesto in cui si inserisce la drammatica morte della piccola Fatima, precipitata nel vuoto mentre giocava con il fidanzato della mamma, Azhar Mohssine. Il marocchino, fermato a poche ore dall'accaduto, resta in carcere. Tuttavia il gip ha deciso di accogliere la richiesta della difesa, sostenuta dall'avvocato Alessandro Sena, riformulando l'ipotesi di reato a carico dell'indagato da omicidio volontario a colposo. Dunque si "allegerisce" la posizione del 32enne che, durante l'interrogatorio di garanzia, ha fornito la sua versione dei fatti: " Giocavo con Fatima sul balcone . - ha raccontato al gip Agostino Pasquariello - La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere... ". L'uomo ha ammesso di aver bevuto e aver fumato hashish ma nega di aver perso lucidità fatta eccezione per il frangente in cui la bimba è caduta nel vuoto.

"Un uomo provato"