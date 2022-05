Omicidio Samarate, chi si è introdotto di recente nella villa dell'orrore?

Sembra non arrivare a un punto d'arresto l'orrore che si è consumato nella villa della famiglia Maja di Samarate (Varese). Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 maggio qualcuno si è introdotto nell'abitazione mettendo sottosopra alcune camere.

Secondo il procuratore Nocerino, che si sta occupando del caso, è opera di " balordi o una ragazzata macabra, non sembra si tratti di ladri". All'interno, infatti, pare non mancare niente. Gli oggetti di valore sono stati trovati a loro posto così come i contanti. Difficile, invece, capire cosa manchi tra la documentazione dell'architetto omicida, Alessandro Maja, accusato di aver ucciso la moglie Stefania e figlia Giulia a martellate e di aver gravemente ferito il primogenito Nicolò, che attualmente si trova in ospedale sotto osservazione.

A lanciare l'appello è stata la vicina di casa che ,passando davanti alla villa, ha notato l'anomalia: il cancello in metallo era chiuso mentre l'ingresso dell'abitazione aveva la porta in legno aperta. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato i sigilli, posti subito dopo la tragedia, rimossi e almeno due stanze a soqquadro. "C’erano orologi di valore, oggetti di un certo pregio, sicuramente anche contanti, ma non risulta che nulla sia stato rubato", ha spiegato il suocero di Alessandro Maja.