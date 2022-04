"Omicron 2 non si è raffreddorizzata...": l'avvertimento di Pregliasco

Non ci siamo ancora: sarà necessario altro tempo prima di considerare il Covid-19 come un virus endemico, tipo quello dell'influenza che appare esclusivamente nei mesi invernali. Piuttosto, c'è ancora una pandemia in corso che corre e contagia seppur senza (quasi mai) causare forme gravi di malattia nei tre volte vaccinati. Omicron 2, però, non è da considerare un banale raffreddore: lo ha detto senza mezzi termini il prof. Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, che ad AdnKronos ha affermato che "l a malattia non si è raffreddorizzata diventando Omicron 2. Di sicuro la vaccinazione dimostra assolutamente un'oggettiva riduzione degli effetti più pesanti dell'infezione, ma i non vaccinati sembrano avere un rischio di mortalità simile ".

Lo studio e i dati cinesi

Le notizie che arrivano da Hong Kong così come da Shangai, in pieno lockdown, dimostrano come la circolazione virale sia ancora altissima e " ce lo dicono le centinaia di morti al giorno che vediamo nel nostro Paese ", aggiunge Pregliasco. Uno studio condotto proprio in Cina dimostrerebbe come la sottovariante Omicon 2, tecnicamente BA.2, " è mortale quanto le varianti precedenti quando le infezioni si verificano negli anziani non vaccinati ", ha affermato il cardiologo e scienziato americano Eric Topol, direttore e fondatore dello Scripps Research Translational Institute e docente di Medicina molecolare come riportato dal Messaggero. Ecco perché i consigli sono sempre gli stessi: vaccinarsi e non sottovalutare il nemico, specialmente per i fragli e gli anziani.

"Perché servono le mascherine"

Indipendentemente da quanto accadrà il 1° maggio, se cioé l'obbligo delle mascherine verrà abolito o prorogato nei luoghi al chiuso, è logico che tra due settimane il virus non sarà sparito e i contagi continueranno. Ecco perché Pregliasco ritiene " che i soggetti fragili e le persone che li assistono, a prescindere dall'obbligo, debbano assolutamente continuare a indossare la mascherina in situazioni a rischio, meglio se Ffp2 ". A giorni, il ministro della Salute farà sapere quale direzione vorrà percorrere il governo, se quella del liberi tutti o della prudenza. Per quanto riguarda le scuole e gli studenti sopra i 6 anni, secondo l'esperto "i n termini precauzionali sicuramente sarebbe meglio che continuassero a portare la mascherina in classe " fino al termine dell'anno scolastico. " Non è facile, perché per i bambini è più complesso e fastidioso tenerle - ammette il direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano - ma sarebbe meglio ".

"Evitare allarmismi"