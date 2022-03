"La verità su Omicron 3". Così Bassetti zittisce gli allarmisti

“No agli allarmismi”. È questo l’appello che lancia sulla variante Omicron 3 il professor Matteo Bassetti dopo che in questi giorni si sono susseguite le notizie circa il rilevamento in Italia della nuova variante da Sars-CoV-2. Come accaduto già in passato, la presenza della nuova variante ha dato motivo di preoccupazione circa i suoi effetti e circa la sua risposta ai vaccini al momento disponibili. A fare chiarezza in merito è intervenuto oggi, attraverso il proprio profilo Instagram, il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova con toni rassicuranti: “ La nuova variante Omicron 3 del Covid segnalata anche in Italia – ha detto Bassetti - è una sottovariante di Omicron. Dal punto di vista formale la differenza tra Omicron 1, 2 o 3 interessa solo cacciatori di virus e chi studia il sequenziamento ”. Sugli effetti della nuova variante, rispetto alle precedenti di Omicron e sulla risposta ai vaccini il professore è stato categorico: “ Hanno effetti identici, ovvero sono varianti gemelle. Ma a livello di aggressività e di risposta ai vaccini non c'è differenza ”.

Da quando è esplosa la pandemia, il professor Bassetti ha fatto del suo profilo social il mezzo per comunicare in modo diretto con il pubblico aggiornandolo su tutti i risvolti dell’evoluzione del Covid. Non sono mancati momenti dedicati all’informazione sui comportamenti da seguire per evitare i contagi, come non sono mancate le condanne su atteggiamenti ritenuti poco accorti di fronte ad un virus impetuoso. Nelle ultime settimane, come ormai risaputo, si è intravisto uno spiraglio di luce caratterizzato da un notevole calo dei contagi e, proprio per questo motivo il professore ha chiesto più volte di trattare l’argomento con maggiore ottimismo. “ Io continuo a sottolineare - ha proseguito Bassetti - che occorre evitare l'allarmismo o il terrorismo delle varianti. Ogni nuova variante è accompagnata da un certo clamore e terrorismo mediatico che in qualche modo poi viene derubricato dalla realtà dei fatti ”.