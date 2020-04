Le Ong pressano l'Italia: "Un porto sicuro per i migranti dell'Aita Mari"

Sono ammassati, uno accanto all’altro, sulla prua della Aita Mari, la nave di Salvamento Marìtimo Humanitario. Si riparano dal freddo e dal vento con le coperte di fortuna distribuite dai volontari, i 43 migranti soccorsi dall’imbarcazione della Ong spagnola, l’unica assieme alla Alan Kurdi a pattugliare il Mediterraneo in tempi di pandemia.

Sono stati recuperati ieri dopo aver preso il largo dalle coste libiche a bordo di un gommone. L’appello delle organizzazioni non governative, ora è quello di farli sbarcare in Italia o a Malta. "L'equipaggio sta facendo il possibile per assistere le persone soccorse – scrivono su Twitter i volontari di Mediterranea Saving Humans - hanno bisogno di sbarcare e di essere curati dopo oltre 80 ore su un gommone alla deriva" . "Il mare si sta ingrossando – avvertono - chiedono un porto sicuro, e noi con loro" .

Le autorità maltesi, però, hanno già messo in chiaro che non accoglieranno i migranti. È una decisione, ha fatto sapere il primo ministro dell’isola, Robert Abela che "non ha nulla a che fare con il razzismo o il colore della pelle" . Semplicemente, ha ribadito, "non è possibile effettuare operazioni di salvataggio in alto mare" ed è necessario "scegliere tra la salute a Malta ed altro" . "Ci hanno detto che non saranno mai fatti sbarcare" , si sfoga Michele Angioni, primo ufficiale di bordo, intervistato da Radio Radicale.

L’appello quindi è al governo italiano, che nelle scorse ore ha promesso di trasferire i circa 150 profughi che da quasi una settimana sono a bordo della nave Alan Kurdi su un’imbarcazione individuata con il supporto tecnico della Guardia Costiera, dove verranno controllati dalla Croce Rossa e sottoposti ad un periodo di quarantena per poi essere ricollocati in Germania.

Gli attivisti chiedono alle autorità del nostro Paese di intervenire anche sul caso di un altro gommone con a bordo 55 persone. A segnalarlo, ieri notte,era stata Alarm Phone, ma dopo il rifiuto ad intervenire del centro di coordinamento dei soccorsi maltese, e il tentativo di salvataggio non andato a buon fine da parte di una nave commerciale battente bandiera portoghese, dei naufraghi non si hanno più notizie. "Le condizioni meteorologiche sono terribili – ha scritto la Ong su Twitter - speriamo siano ancora vive" .

"Malta è legalmente responsabile per i casi di pericolo nella sua zona SAR e sta agendo illegalmente" , denunciano i volontari che incalzano la Guardia Costiera italiana. "L’Italia può soccorrere ed è ugualmente responsabile di lasciare 55 persone morire a poche miglia dalla sue coste, speriamo siano vivi, salvateli adesso" , esortano gli attivisti. Anche Mediterranea, in un post pubblicato su Facebook, definisce "gravissimo il silenzio delle autorità di Malta e Italia" .

"Se il gommone non è ancora affondato e le 55 persone sono ancora vive, adesso dovrebbe trovarsi a meno di 30 miglia nautiche da Lampedusa" , continuano invitando il governo italiano ad "intervenire in soccorso, anche fuori dalle acque territoriali" . Le partenze dalle coste africane si sono intensificate nelle ultime ore. Nonostante il decreto che nei giorni scorsi ha stabilito la chiusura dei porti a causa dell’emergenza sanitaria, 177 migranti sono sbarcati in Sicilia a Pozzallo e Portopalo.