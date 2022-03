Bimba di due anni trovata morta dentro un microonde

L'India, tre giorni fa, è stata scossa dalla notizia del ritrovamento del corpo senza vita di una bambina di due mesi. A suscitare raccapriccio nell'opinione pubblica locale è stato principalmente il fatto che il cadavere della bimba sia stato rinvenuto in un sobborgo di Delhi " dentro un forno a microonde ". La polizia ha immediatamente aperto un’indagine per omicidio, ma la causa della morte della piccola non è stata ancora accertata. A fare partire le indagini delle forze dell'ordine sono stati alcuni operatori sanitari di un ospedale vicino alla zona di Chirag Dilli, a sud della megalopoli indiana, che hanno subito presentato agli agenti una denuncia riguardo al macabro ritrovamento. A effettuare per primo la terribile scoperta sarebbe stato un vicino di casa della famiglia della bimba. Il padre e lo zio della vittima gestiscono un piccolo negozio di alimentari al piano terra della loro casa. La famiglia della malcapitata era sempre sembrata, a detta dei residenti della zona, tranquilla e priva di problemi.

In base alle prime ricostruzioni, sul corpicino della bambina scoperta dentro il forno a microonde non sarebbero stati trovati segni di ustioni. Di conseguenza, tali indizi escluderebbero in automatico la tesi per cui la neonata sarebbe stata " arrostita ". Gli investigatori stanno quindi cercando di rispondere alla domanda sul perché la bimba sia stata messa in quel forno a microonde.