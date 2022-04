Orsini esulta: "Sono un combattente, ho sconfitto i miei nemici"

Il professore Alessandro Orsini usa toni trionfalistici e si autoproclama attuale vincitore della battaglia contro chi prova a contestare le sue prese di posizione in merito al conflitto militare tra Ucraina e Russia. Intervistato da Massimo Giletti nel corso nel corso del programma Non è l'arena su La7, il direttore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS non ha perso tempo per rivendicare le sue uscite e ha addirittura colto l'occasione per sottolineare la sua momentanea vittoria: " Mi sento un combattente nel mondo della cultura, dopo due mesi sento di aver sconfitto i miei nemici ".

" Posso anche perdere, ma ora sono dominante nel campo di battaglia della cultura ", ha aggiunto. Il tutto senza far mancare parole al veleno verso chi si oppone alle sue idee: " I miei avversarsi sono prevalentemente vigliacchi e scorretti ". Motivo per cui non esclude di perdere alla fine: " È possibile che poi questa battaglia la perderò, non posso immaginare cosa faranno i miei avversari ". Proprio per questa ragione ha respinto l'impressione di essere considerato come un eretico sul rogo, " perché questa trasmette un'immagine di debolezza ".

L'attacco a Draghi

Poi Orsini ha accusato il presidente del Consiglio Mario Draghi di essere " il Lukashenko di Biden ". Un confronto effettuato perché, a suo giudizio, il nostro premier non riesce a imporre la linea italiana rispetto a quella degli Stati Uniti. Il professore è noto per le sue considerazioni critiche contro l'attuale governo, ritenuto un esecutivo " di burattini nelle mani della Casa Bianca ". Inoltre si è detto d'accordo con Vladimir Putin per il fatto di non dialogare con l'Italia: " Biden è il papetier (cartaio, ndr) di Draghi ". E ha fatto notare che agli interventi di Joe Biden seguono puntualmente quelli di Mario Draghi proprio sulla stessa scia.

La smentita sul M5S