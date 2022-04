"Mi scrivono le donne di Mariupol...": ma Orsini viene zittito in diretta

Immancabile la presenza di Alessandro Orsini nell'ultima puntata di Cartabianca, dove ormai il professore è ospite fisso, anche se stavolta non è presente in studio ma solo in collegamento. Nonostante questo, Alessandro Orsini non ha perso la sua solita impostazione e si è scontrato con gli altri ospiti di Bianca Berlinguer, non prima di fare il suo solito intervento in solitaria. Il professore, presentato da Bianca Berlinguer come editorialista de Il fatto quotidiano, si è inaspettatamente infervorato nel corso della puntata, cosa mai accaduta prima, scagliandosi contro il governo di Mario Draghi.

Come un mantra che si ripete, Alessandro Orsini ha incentrato gran parte del suo discorso sul populismo spicciolo, inserendo nel suo discorso, a cadenza quasi regolare, l'argomento dei bambini ucraini che muoiono sotto le bombe della Russia. Il professore ha anche rivelato di avere contatti regolari con persone, ovviamente mamme con bambini, che si trovano nella martoriata Mariupol e che da lì hanno la forza di criticare il governo italiano guidato da Mario Draghi: " Sono in contatto con famiglie a Mariupol che mi scrivono tutti i giorni e mi dicono 'professore, parli. Voi italiani siete impazziti a dare armi'. Queste donne che mi scrivono con bambini morti non hanno voce, la propaganda della Nato ci fa credere che tutte queste persone vogliano la guerra. Ci sono migliaia di mamme, bambini e genitori che non vogliono la guerra ".

Quello che anche Anastasia Kuzmina poi ha cercato di spiegare ad Alessandro Orsini è che è vero che non tutti gli ucraini vogliono continuare la resistenza ma sono comunque la maggior parte ed è un loro diritto proseguire: " Non riesco a comprendere questa esaltazione retorica della resistenza ucraina. Va benissimo lodare il coraggio dei combattenti ucraini, sono un loro ammiratore. Ma come si fa a non comprendere che Putin sta letteralmente devastando l'Ucraina da cima a fondo? Come si fa ad essere così ciechi? ". E per Alessandro Orsini la devastazione ucraina è anche responsabilità della linea del governo Draghi: "Quello che è successo in questi giorni è la conferma inconfutabile che il governo Draghi sta commettendo degli errori enormi. Io voglio mettere davanti agli occhi degli italiani il fallimento del governo in Ucraina".