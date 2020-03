Pestano un corriere e gli rubano il furgone: caccia ai magrebini

Hanno bloccato la strada al furgone di un corriere, aggredito con ferocia il conducente del mezzo e, dopo essersi impossessati del loro obiettivo, compresi i pacchi contenuti al suo interno, sono sfrecciati per le vie del litorale di Ostia (Roma) dando vita ad uno spettacolare inseguimento a tutta velocità prima di decidere di abbandonare l'impresa e fuggire a piedi.

Protagonista del violento episodio di rapina, avvenuto nel corso della mattinata di oggi, una banda di malviventi nordafricani, principali indiziati e tuttora ricercati dalle locali forze dell'ordine che hanno dato avvio ad una vera e propria caccia all'uomo dopo aver trovato e sottoposto a sequestro il furgone usato nella fuga.

L'allarme è scattato intorno alle 12:15, quando il giovane corriere, un ragazzo di 19 anni, stava percorrendo le vie della zona di Ostia Lido per effettuare delle consegne a domicilio. Ad un tratto la sua strada è stata sbarrata da quattro rapinatori, come detto presumibilmente di etnia magrebina. Aggredito ed esplicitamente minacciato da questi ultimi, i quali pretendevano che venissero loro consegnate le chiavi del furgone Dhl, il giovane è stato costretto ad uscire dal mezzo. Preso a pugni dai malviventi nordafricani, e colpito in testa con un corpo contundente, il 19enne ha iniziato disperatamente a gridare per richiamare l'attenzione di qualcuno. Rinchiusi nelle proprie abitazioni per le limitazioni anti Coronavirus, alcuni residenti si sono immediatamente resi conto di quanto stava accadendo ed hanno provveduto ad allertare le forze dell'ordine. A rispondere alla richiesta di intervento gli uomini del commissariato di Ostia Lido, che hanno fornito la prima assistenza al 19enne e contattato il 118. Necessarie le cure dei sanitari per la vittima dell'aggressione, colpita ripetutamentre e con forza alla testa dai malviventi: si trova ora ricoverato all'ospedale Grassi ma per fortuna non in gravi condizioni.

Grazie alle sue indicazioni, i poliziotti hanno fatto scattare immediatamente le ricerche del furgone Dhl, sulle tracce del quale si sono messe le volanti della Polizia Lido 1. Dopo aver rintracciato il mezzo ricercato, ha avuto inizio un inseguimento ad alta velocità tra i fuggitivi e gli inseguitori, che hanno percorso il Lungomare Paolo Toscanelli e Viale delle Repubbliche Marinare. Sentendosi oramai braccati, i rapinatori hanno deciso di abbandonare il mezzo in via Domenico Bonamico e di proseguire a piedi la loro fuga per evitare in ogni modo di essere arrestati. Sottoposto a sequestro il furgone rubato dai malviventi, sul quale gli inquirenti continuano a condurre delle indagini approfondite. Si cercano i responsabili nordafricani, fuggiti nelle vie del quartiere di Ostia Ponente.