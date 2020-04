Padova, straniera pregiudicata ruba al supermercato e pesta commesse

Entra al supermercato verso l'orario di chiusura, ruba una serie di prodotti per la cura del corpo nascondendoli addosso e poi, scoperta da due dipendenti, le aggredisce con violenza colpendole con calci e pugni prima di essere rintracciata e tratta in arresto ancora una volta dagli uomini della questura di Padova.

Protagonista in negativo dell'ennesimo crimine di una carriera da malvivente decisamente già lunga è Zheleva Zornitsa, una bulgara di 26 anni senza fissa dimora già nota da tempo alle forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i fatti si sono verificati durante la serata dello scorso martedì 7 aprile, all'incirca verso le 19:30, quindi poco prima dell'orario di chiusura del supermercato preso di mira. Dopo aver raggiunto il punto vendita Eurospar di via Gattamelata a Padova, la straniera ha iniziato ad aggirarsi con fare circospetto tra gli scaffali del supermercato. Particolarmente interessata all'area di cosmesi e prodotti di bellezza, ha iniziato ad arraffare della merce e ad occultarla addosso ed all'interno delle tasche del proprio giubbotto, convinta di non essere osservata.

Così non è stato, dato che due dipendenti dell'Eurospar hanno invece notato la scena e quindi atteso al varco la 26enne, aspettando che, una volta concluso il furto, si avvicinasse alle casse, in un percorso obbligato che conduce verso l'uscita dal punto vendita di via Gattamelata.

Facendo finta di niente, la ragazza si è diretta tranquillamente verso le porte scorrevoli, ma è stata fermata da due commesse, che le hanno chiesto di vuotare le tasche e lasciare la merce che aveva nascosto dopo averla trafugata dagli scaffali dedicati ai prodotti per la cura del corpo. Colta di sorpresa, dato che era oramai convinta di essere ad un passo dalla lieta conclusione del furto, la Zornitsa si è avventata contro le due dipendenti per guadagnare una via di fuga. Dopo averle colpite con forti calci e pugni e messe fuori gioco, la bulgara ha raggiunto di corsa l'uscita del supermercato, e poi proseguito verso il quartiere della Stanga in direzione via Ludovico Ariosto.

È proprio qui che l'hanno trovata gli uomini della squadra volanti della questura di Padova, immediatamente allertati dalla richiesta di aiuto inoltrata dalle dipendenti dell'Eurospar dopo l'aggressione subita. Trovata in possesso della merce appena rubata, del valore all'incirca di 110 euro, la bulgara è finita in manette con l'accusa di rapina impropria e quindi trasferita negli uffici della questura. I prodotti sottratti sono stati tutti restituiti dopo il sequestro.