Il padre di Saman: "L'Italia le ha fatto il lavaggio del cervello"

" Lo Stato italiano ci sta trattando male, sta provando a cambiare la religione delle nostre ragazze ". Punta il dito contro " lo Stato italiano " Shabbar Abbas, il padre della giovane Saman, la 18enne pakistana della quale non si hanno più notizie dallo scorso aprile e per la cui scomparsa la procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Una fonte anonima ha rivelato in esclusiva a Quarta Repubblica la versione che l'uomo, rifugiato in Pakistan con la moglie Nazia Shaheen, starebbe raccontando ai suoi connazionali circa la drammatica vicenda per cui è indagato.

"Le hanno fatto il lavaggio del cervello"

Non ha dubbi il papà di Saman " è colpa dello Stato italiano " se sua figlia " non credeva più a Dio e al Profeta ". A rivelarlo è una fonte anonima, vicina al clan degli Abbas, ai microfoni di Maria Chiara Carbone, l'inviata del programma condotto da Nicola Porro.

Shabbar, a detta del testimone, sostiene che alla sua primogenita abbiano fatto " il lavaggio del cervello ". Da qui, l'accusa anche nei confronti della polizia: " ci porta via le figlie, facendo loro il lavaggio del cervello e portandole verso il cristianesimo e le volgarità ". Il 46enne nega di essere coinvolto nella vicenda: " Non posso dire le bugie, sono anziano . - dice - Chi può uccidere le proprie figlie? ". In Italia " l'hanno quasi convertita ", rincara poi la dose prendendosela con le autorità italiane.

A che punto sono le indagini

Mentre Shabbar proclama la propria innocenza in patria, le ricerche del cadavere di Saman- nell'ipotesi verosimile che la giovane sia stata uccisa e sopolta nelle campagne di Novellara - sono state sospese dopo circa 70 giorni di attività.

Gli unici dati certi della vicenda restano il nome dell'eventuale autore dell'omicidio - Danish Hasnain, zio della vittima - e il fatto che i genitori della ragazza, il già citato Shabbar Abbas e la moglie Nazia Shaheen, siano rifugiati in Pakistan, Paese verso cui la Procura di Reggio Emilia ha inoltrato la richiesta di rogatoria internazionale.

Per il momento, agli arresti vi è solo uno dei cugini della 18enne, Ikram Ijaz, fermato in Francia mentre tentava di raggiungere la Spagna e ora nel carcere di Reggio Emilia seppur neghi ogni qualsivoglia coinvolgimento nella scomparsa della ragazza. Sono ancora in fuga, invece, lo zio di Saman e l'altro cugino sospettato del presunto delitto. Per entrambi è stato emesso un mandato di cattura internazionale.