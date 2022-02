"Pagherete il gas 2mila euro", il trucco Pd sullo ius soli e il Mes: quindi, oggi...

- non si può non riportare quanto detto da Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista. “Nessuno lo dice ma il riconoscimento delle Repubbliche Popolari del Donbass russo da parte di Putin è una mossa per la pace”. In questa strana era in cui l’Afd e l’ultradestra stanno con Mosca, mentre i socialisti lo combattono, lui almeno è una certezza

- occhio, perché la Cina si sfrega le mani con quello che sta succedendo in Ucraina. Se Biden fa di nuovo una figuraccia come in Afghanistan, presto Pechino potrebbe annettersi Taiwan. Pensate un po’: in Medio Oriente gli americani sono scappati a gambe levate, perdendo la guerra; in Ucraina per il momento stanno lasciando il pallino in mano a Putin, al netto delle sanzioni (che però non fermano i carri armati). La Cina potrebbe pensare: beh, allora, difficilmente si sporcheranno gli scarponi per difendere Taiwan…

- in Ucraina la procura di Kiev ha avviato indagini penali contro Putin. Già mi immagini i brividi dello Zar

- non se ne parlerà, visto che siamo tutti concentrati su Kiev. Però il Gip di Milano ha decretato che non ci sono elementi per procedere contro Attilio Fontana sul caso dei soldi trovati nel suo conto svizzero. Ricordate? Ecco: tutto fumo e niente arrosto. Chissà se i giornali giustizialisti nasconderanno la notizia…

- il Pd torna alla carica sul ddl Zan e sullo Ius Soli. Il tutto dopo la bagarre della Lega sul Green Pass. Mi sa che Draghi rimpiange non poco di non essere riuscito a salire al Colle

- a Bologna il centrosinistra s’inventa un trucco per concedere una sorta di ius soli ai bambini stranieri. In pratica darà a tutti i residenti nel Comune la cittadinanza onoraria. Questo non li rende italiani, ma solo cittadini onorari di Bologna. Al solito, un’inutile campagna mediatica. Tanto la legge si fa in parlamento e per ora non ci sono i numeri. Se ne facciano una ragione: la democrazia funziona così

- il mio nuovo idolo è un contadino giapponese che ha rifiutato milioni di euro per non vendere il suo terreno necessario alla costruzione di un aeroporto. Alla fine le piste le hanno realizzato attorno al suo terreno, chiudendolo in una morsa. Ma lui non demorde e coltiva ancora verdure biologiche (Sic!). Altro che esproprio di Stato…

- l’Ue ci fa sapere da fonti qualificate che non c’è un “piano B” sul Mes: o l’Italia lo ratifica o lo ratifica. Terzium non datur. Le opzioni sono due: o la Lega e M5S daranno battaglia oppure finirà tutto a tarallucci e vino. Propendo per la seconda opzione

- non so voi, ma io mi immagino oggi Angela Merkel su una sdraio al mare che ridacchia al pensiero del povero Scholz che deve smazzarsi la patata bollente delle sanzioni alla Russia. Hai voluto la bicicletta teutonica? Pedala…

- l’Italia sulla crisi ucraina non tocca palla. Però a Firenze, al Palazzo Vecchio, espongono la bandiera della pace. Siamo condannati ad essere ininfluenti sempre, e a subire le conseguenze. Come quelle sul gas. Dopo la sospensione di North Stream 2 da parte della Germania, Medvedev ci ha battuto le mani e avvertito tutti noi: “Bene. Benvenuto nel nuovo mondo in cui gli europei molto presto pagheranno 2mila euro per mille metri cubi di gas naturale”. Prepariamoci a bollette astrofisiche