"Il Covid è meno letale di altre malattie: non si può seminare il panico""

La prudenza nei comportamenti di tutti i giorni non deve mancare, ma contemporaneamente non si può fare un ricorso eccessivo agli allarmi in televisione: è di questo parere il virologo Giorgio Palù, che invita al rispetto delle norme vigenti senza però farsi prendere dal panico. " Purtroppo lo vedo fare in alcune trasmissioni ", ha dichiarato. Il riferimento è al classico appuntamento quotidiano con il bollettino nelle tv riguardo i decessi causati dal Coronavirus che, diramato " in questo modo asciutto e martellante ", rischia di evocare la paura " irrazionale del contagio ". A suo giudizio un certo modo di fare informazione " è diventato virulento, non per nulla hanno coniato il termine infodemia ". Sostiene che si è persa la ragionevolezza, ovvero la capacità di valutare i dati per quello che sono. " La gente ormai pervasa dal pessimismo mi ferma per strada e mi chiede se moriremo tutti di questo morbo ", ha fatto sapere.

Perciò il suo auspicio è che i dati vengano esaminati e presi in considerazione nella giusta maniera. Nello specifico ha parlato dei recenti studi che mostrano come la letalità del Covid-19 oscilli " tra lo 0,3 e lo 0,6%, lontanissima dalla Sars che era al 10%, inferiore persino alle infezioni da batteri resistenti ". Ha dunque invitato gli addetti all'informazione a fornire analisi esaustive, spiegando ad esempio che essere positivo al tampone non significa automanticate essere malato contagioso: " Questa che abbiamo di fronte non è la peste, non sarà un nuovo vaiolo ". A preoccupare gli esperti è la curva dei nuovi contagi che sta mostrando un andamento esponenziale. Tuttavia è necessario fare una precisazione: " Invece di fare proclami evocando futuribili nefasti scenari, facendo credere che prima o poi saremo inesorabilmente tutti infettati, occorre descrivere la situazione oggettiva, e indicare come vogliamo uscirne ".

Come evitare il lockdown a Natale

In questo momento abbiamo 90mila positivi con 5mila degenti in ospedale, corrispondenti al 6%. A marzo e aprile i ricoverati erano il 25%. Molti di questi attualmente hanno sintomi lievi. Altri in terapia intensiva dopo circa una settimana vengono trasferiti perché hanno superato la fase acuta, " segno che abbiamo imparato a fare diagnosi tempestive ". Va inoltre considerato che le cure " sono migliorate grazie a cortisonici, eparine, e un antivirale come Remdesivir, che va somministrato quanto prima ". Ci sono poi i cosiddetti ricoveri sociali, cioè anziani accolti in ospedale con Coronavirus " anche perché vivono soli, e non hanno nessuno che li accudisce ".