Caos procure, il pg al Csm: "Palamara va radiato dalla magistratura"

Adottare la sanzione più grave prevista, ovvero rimuovere Luca Palamara dall'ordine giudiziario: questa la richiesta avanzata da Pietro Gaeta al termine della sua requisitoria davanti al collegio della sezione disciplinare del Csm. L'avvocato generale della Cassazione ha sottolineato nuovamente la " gravità inaudita " degli illeciti disciplinari contestati all'ex pm di Roma, che si sarebbe reso protagonista di " condotte molteplici e plurioffensive " e avrebbe avuto un ruolo primario ben preciso: " È stato regista e organizzatore e sceneggiatore della strategia ". E ha sostenuto che senza il suo operato " non ci sarebbe stata la riunione all'hotel Champagne e l'interlocuzione con Lotti " sulle nomine.

Nello specifico sarebbero stati comportamenti " di condotte di pericolo concreto, al massimo grado ". L'avvocato generale ha inoltre sostenuto che Palamara non avrebbe fornito elementi idonei ad attenuare la gravità delle accuse; contestualmente ha rivelato che a fronte di accuse assai gravi " non ha inteso interloquire con il suo giudice " e che " il suo comportamento 'post factum' non ha indotto ad alcun bilanciamento positivo ". " Almeno tre soggetti estranei alla funzione istituzionale, per interessi personali hanno pilotato e promosso la nomina del procuratore di Roma, dell’aggiunto e programmato quella di un atto ufficio giudiziario ", ha aggiunto.

"Modello totalmente alterato"

Ricostruendo quanto accaduto all’hotel Champagne di Roma, e quindi riguardo le nomine discusse con Cosimo Ferri, Luca Lotti e 5 ex togati del Csm, ha precisato che " non si è trattato di una interlocuzione fisiologica né di una interlocuzione istituzionale tra magistrati e politici, né dell’interlocuzione tra componente togata e laica, prevista nel Csm ". Proprio per questo, considerando l'esistente perimetro previsto dalla Costituzione, la riunione in questione " esorbita in maniera evidente da questo perimetro ". A suo giudizio è dunque da vedere come " un modello totalmente alterato " e l’incontro " si colloca fuori da qualsiasi schema legale ".