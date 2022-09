Panico a Panarea: ambulanza elettrica scarica durante un'emergenza

Una scena da capogiro quella vissuta da una donna che ha chiamato i soccorsi dopo aver accusato un grave malore, senza pensare che il calvario per lei era solo iniziato. Una serie di sfortunati eventi hanno trasformato la vicenda in un vero e proprio incubo. Indignazione e rabbia tra gli isolani.

Gli attimi di terrore

I fatti sono accaduti durante la sera di sabato 10 settembre, all'isola di Panarea. Gli operatori del 118 hanno risposto a una chiamata di aiuto da parte di una donna con febbre molto alta e forti dolori intestinali, chiusa la chiamata i medici si sono attivati immediatamente per raggiungere l'abitazione.

Una volta sistemata la paziente sulla barella e adagiata all'interno dell'ambulanza, il mezzo è partito ma ha interrotto la corsa a metà strada. Il motivo? La batteria scarica del veicolo con motore elettrico. A quel punto alcuni passanti, notando l'agitazione di operatori e familiari, si sono prestati a dare una mano spingendolo fino alla pista dell'eliporto. La vicenda però non finisce qui. A complicare la situazione, infatti, ci ha pensato anche il ritardo dell'elicottero di ben quattro ore, impegnato in quel momento in un altro intervento a Salina. Nonostante la chiamata di aiuto sia avvenuta alle 19, la donna è riuscita a raggiungere l'ospedale Papardo di Messina solo dopo le 23.